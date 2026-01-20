Adif limitará la velocidad del tren Madrid-Barcelona a 160 km/h durante un tramo de 150 kms. por problemas en la vía

El trágico accidente de trenes en Adamuz y la sospecha del mal estado de la vía como causa de la desgracia está obligando a revisar y tomar medidas en otros puntos de la vía ferrea. Según ha podido saber la Cadena SER, Adif va a limitar la velocidad de forma notable en un tramo de alrededor de 150 kilómetros en la ruta Madrid-Barcelona debido a varios problemas en su conservación

De acuerdo con una nota interna de Adif, la encargada de la construcción y mantenimiento de las red ferroviaria española, que ha recogido la Cadena SER, el tramo afectado se extiende desde Mejorada del Campo a Alhama de Aragón; esto es, del kilómetro 34'8 al 182'9 de la vía.

En todo este tramo la velocidad quedará limitada a 160 km/h por los problemas de la vía, un túnel y otros elementos, sobre los que ya han venido avisando los maquinistas que cubren este recorrido. De hecho, en otras comunicaciones previas, los maquinistas reclamaban bajar la velocidad a 230 km/h.

La reducción de velocidad supondrá un incremento notable en la duración del recorrido, ya que implicará ir a prácticamente la mitad de la velocidad inicialmente prevista para la vía, que es de 300 km/h en ese largo tramo. Según las primeras estimaciones internas, el tiempo de viaje podría alargarse entre un 40 y un 50% más