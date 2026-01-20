Adif limitará la velocidad del tren Madrid-Barcelona a 160 km/h durante un tramo de 150 kms. por problemas en la vía
Los maquinistas venían quejándose de deficiencias en la vía, por las que pedían reducir la velocidad en varios puntos de la línea de tren.
El trágico accidente de trenes en Adamuz y la sospecha del mal estado de la vía como causa de la desgracia está obligando a revisar y tomar medidas en otros puntos de la vía ferrea. Según ha podido saber la Cadena SER, Adif va a limitar la velocidad de forma notable en un tramo de alrededor de 150 kilómetros en la ruta Madrid-Barcelona debido a varios problemas en su conservación
De acuerdo con una nota interna de Adif, la encargada de la construcción y mantenimiento de las red ferroviaria española, que ha recogido la Cadena SER, el tramo afectado se extiende desde Mejorada del Campo a Alhama de Aragón; esto es, del kilómetro 34'8 al 182'9 de la vía.
En todo este tramo la velocidad quedará limitada a 160 km/h por los problemas de la vía, un túnel y otros elementos, sobre los que ya han venido avisando los maquinistas que cubren este recorrido. De hecho, en otras comunicaciones previas, los maquinistas reclamaban bajar la velocidad a 230 km/h.
La reducción de velocidad supondrá un incremento notable en la duración del recorrido, ya que implicará ir a prácticamente la mitad de la velocidad inicialmente prevista para la vía, que es de 300 km/h en ese largo tramo. Según las primeras estimaciones internas, el tiempo de viaje podría alargarse entre un 40 y un 50% más