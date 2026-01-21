Adif reduce de forma temporal la velocidad máxima en tres puntos de la línea Madrid-Valencia tras el aviso de posibles fallos en la vía

Un tren de Alta Velocidad permanece parado el las vías en Valencia, este lunes durante el masivo apagón sufrido por el sistema eléctrico en España.

Adif ha decidido este miércoles reducir también de forma temporal la velocidad máxima permitida en tres puntos de la línea de alta velocidad entre Madrid y Valencia, después de recibir el aviso de algunos maquinistas por posibles defectos en la vía. La medida llega tras la aplicación de restricciones de velocidad en la línea Madrid-Barcelona.

En concreto, según Europa Press, la velocidad se ha reducido a 160 kilómetros por hora en la aguja de Villarrubia de Santiago (Toledo) y en el punto kilométrico 292 de la vía 2 entre Minglanilla (Cuenca) y Caudete de las Fuentes (Valencia), en un tramo de un kilómetro.

La iniciativa, al igual que las que se han tomado en otras líneas, llega tras el trágico accidente de Adamuz (Córdoba), pues tras lo ocurrido, los maquinistas han realizado más avisos por el temor de que puedan ocurrir más sucesos como este.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que tan solo durante la jornada de ayer recibieron 25 avisos, de los que 21 fueron realizados por el mismo maquinista. Este miércoles, ese mismo maquinista ha trasladado 13 avisos.

-Noticia de última hora-