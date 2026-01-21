Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una pieza en un arroyo de Adamuz y un artículo de 'The New York Times': ¿"Nuevas pistas"?
Sociedad
Sociedad

Una pieza en un arroyo de Adamuz y un artículo de 'The New York Times': ¿"Nuevas pistas"?

La Guardia Civil está investigando un eje del que aseguran que ya tenían constancia y que el rotativo neoyorquino publicó que un fotoperiodista había realizado el hallazgo de esta parte del tren que no estaba ni acordonada ni se había notificado.

Antón Parada
Antón Parada
Eje hallado en las inmediaciones del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y que saltó a titulares tras ser publicado por 'The New York Times'.
Eje hallado en las inmediaciones del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y que saltó a titulares tras ser publicado por 'The New York Times'.REUTERS/Susana Vera

Polémica tras la publicación de un artículo de The New York Times sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). El prestigioso rotativo estadounidense ha publicado un reportaje bajo el titular de 'Nuevas pistas sobre la causa del accidente ferroviario en España, escondidas en un arroyo' en el que indica que uno de sus fotoperiodistas dio con una parte del tren en una zona cercana al lugar del siniestro, semisumergida en un arroyo y dos días después de la tragedia.

El periódico con sede en la Gran Manzana ha explicado que ese eje que se encuentra en el arroyo que discurre de forma paralela a 270 metros bajo la vía y que fue uno de sus fotógrafos el que dio con este. Concretamente se han referido al "enorme escombro, visto por un fotógrafo de The New York Times el martes por la tarde, no estaba marcado ni acordonado por los investigadores del gobierno y no había sido revelado previamente por las autoridades". 

En dicha información, se especifica que "al mostrarles imágenes y mapas que ubicaban el tren de aterrizaje el martes, los agentes de policía que colaboraban en la investigación en Adamuz, una localidad del sur de España cerca de Córdoba, primero dijeron que lo habían estado buscando y luego que tenían conocimiento de su existencia, pero no podían comentar sobre la investigación en curso".

El eje que 'The New York Times' publicó en un reportaje fue encontrado en un arroyo cercano al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).
  El eje que 'The New York Times' publicó en un reportaje fue encontrado en un arroyo cercano al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).REUTERS/Susana Vera

¿Lo tenía controlado la Guardia Civil?, ¿de qué puede tratarse?

La Guardia Civil habría confirmado el último dato, el de que sí tenían conocimiento previo de que estaba allí esa parte y que no podían revelar ningún dato sobre esta. Según ha podido recabar la Agencia EFE con fuentes cercanas al caso, los especialistas del instituto armado ya habían identificado esa parte empleando para ello un sistema de infografía forense 3D con drones.

El propio ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha pronunciado esta mañana sobre dicha pieza, restándole importancia a su localización y que no hubiera sido acordonada previamente. "Está en un arroyo más que nada porque pesa 20 toneladas", ha indicado Puente, añadiendo con ironía, que "nadie va a ir allí a coger y llevársela bajo el brazo".

De momento, se desconoce de qué pieza se trata exactamente y, sobre todo, a qué tren pertenece, pero esta será una de las tareas que se realizarán en la investigación en curso sobre la tragedia ferroviaria. Dicho componente está bajo supervisión y poder de la Guardia Civil. 

Varios expertos en la materia consultados por The New York Times han expuesto que el hallazgo puede tener gran importancia, no solo por si la pieza está directamente relacionada con el accidente sino por el punto donde ha aparecido, de cara a la reconstrucción del accidente.

¿Qué se sabe del accidente?: claves rápidas

  • Un tren Iryo circulaba desde Málaga a Madrid cuando descarriló sus últimos tres vagones en una recta, cerca de las 19:45 horas del domingo, en Adamuz (Córdoba).
  • De momento, el suceso deja al menos 42 muertos y 43 denuncias por desaparición, además de 39 heridos hospitalizados, 13 críticos en cuidados intensivos y 26 graves. En el primer tren había 317 pasajeros a bordo.
  • En ese momento, un tren Alvia que circulaba desde Madrid hacia Huelva recibe el impacto de los vagones descarrilados del Iryo, con 200 personas a bordo.
  • El golpe provoca que dos vagones del Alvia se precipiten por un talud.
  • El presidente de Renfe ha explicado que no se excedió el límite de velocidad de 250 kilómetros por hora: iban a 205 km/h y a 210 km/h.
  • La principal hipótesis apunta a un fallo del material, tanto del tren como de la infraestructura. En las últimas horas se habla de una rotura de la vía como posible causa.
  • El tren Iryo había pasado su última revisión hace 4 días y no superaba los cuatro años de antigüedad.
  • Desde ayer por la tarde, la maquinaria pesada adicional enviada ya puede trabajar en levantar y retirar los vagones donde se cree que puede haber más cadáveres.
Antón Parada
Antón Parada
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck

Más de Sociedad