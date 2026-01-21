Una pieza en un arroyo de Adamuz y un artículo de 'The New York Times': ¿"Nuevas pistas"?

Polémica tras la publicación de un artículo de The New York Times sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). El prestigioso rotativo estadounidense ha publicado un reportaje bajo el titular de 'Nuevas pistas sobre la causa del accidente ferroviario en España, escondidas en un arroyo' en el que indica que uno de sus fotoperiodistas dio con una parte del tren en una zona cercana al lugar del siniestro, semisumergida en un arroyo y dos días después de la tragedia.

El periódico con sede en la Gran Manzana ha explicado que ese eje que se encuentra en el arroyo que discurre de forma paralela a 270 metros bajo la vía y que fue uno de sus fotógrafos el que dio con este. Concretamente se han referido al "enorme escombro, visto por un fotógrafo de The New York Times el martes por la tarde, no estaba marcado ni acordonado por los investigadores del gobierno y no había sido revelado previamente por las autoridades".

En dicha información, se especifica que "al mostrarles imágenes y mapas que ubicaban el tren de aterrizaje el martes, los agentes de policía que colaboraban en la investigación en Adamuz, una localidad del sur de España cerca de Córdoba, primero dijeron que lo habían estado buscando y luego que tenían conocimiento de su existencia, pero no podían comentar sobre la investigación en curso".

El eje que 'The New York Times' publicó en un reportaje fue encontrado en un arroyo cercano al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). REUTERS/Susana Vera

¿Lo tenía controlado la Guardia Civil?, ¿de qué puede tratarse?

La Guardia Civil habría confirmado el último dato, el de que sí tenían conocimiento previo de que estaba allí esa parte y que no podían revelar ningún dato sobre esta. Según ha podido recabar la Agencia EFE con fuentes cercanas al caso, los especialistas del instituto armado ya habían identificado esa parte empleando para ello un sistema de infografía forense 3D con drones.

El propio ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha pronunciado esta mañana sobre dicha pieza, restándole importancia a su localización y que no hubiera sido acordonada previamente. "Está en un arroyo más que nada porque pesa 20 toneladas", ha indicado Puente, añadiendo con ironía, que "nadie va a ir allí a coger y llevársela bajo el brazo".

De momento, se desconoce de qué pieza se trata exactamente y, sobre todo, a qué tren pertenece, pero esta será una de las tareas que se realizarán en la investigación en curso sobre la tragedia ferroviaria. Dicho componente está bajo supervisión y poder de la Guardia Civil.

Varios expertos en la materia consultados por The New York Times han expuesto que el hallazgo puede tener gran importancia, no solo por si la pieza está directamente relacionada con el accidente sino por el punto donde ha aparecido, de cara a la reconstrucción del accidente.

¿Qué se sabe del accidente?: claves rápidas



Un tren Iryo circulaba desde Málaga a Madrid cuando descarriló sus últimos tres vagones en una recta, cerca de las 19:45 horas del domingo, en Adamuz (Córdoba).

De momento, el suceso deja al menos 42 muertos y 43 denuncias por desaparición, además de 39 heridos hospitalizados, 13 críticos en cuidados intensivos y 26 graves. En el primer tren había 317 pasajeros a bordo.

En ese momento, un tren Alvia que circulaba desde Madrid hacia Huelva recibe el impacto de los vagones descarrilados del Iryo, con 200 personas a bordo.

El golpe provoca que dos vagones del Alvia se precipiten por un talud.

El presidente de Renfe ha explicado que no se excedió el límite de velocidad de 250 kilómetros por hora: iban a 205 km/h y a 210 km/h.

La principal hipótesis apunta a un fallo del material, tanto del tren como de la infraestructura. En las últimas horas se habla de una rotura de la vía como posible causa.

El tren Iryo había pasado su última revisión hace 4 días y no superaba los cuatro años de antigüedad.

Desde ayer por la tarde, la maquinaria pesada adicional enviada ya puede trabajar en levantar y retirar los vagones donde se cree que puede haber más cadáveres.