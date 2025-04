Adiós al agujero sin cobertura de Madrid por el que pasa cada día un millón de personas

La ciudad de Madrid es uno de los núcleos urbanos más transitados de España. La acumulación de personas en un espacio relativamente reducido, las innumerables redes de carreteras y los millones de personas que diariamente tienen que transitar por ellas, hacen de la capital española una ciudad por la que circulan millones de vehículos al día.

Sin embargo, y pese a la enorme cantidad de desplazamientos, hay algunos tramos subterráneos de la M-30 en los que la conexión a GPS es directamente inexistente. Pero lo será por poco tiempo. Si volvemos a mirar los datos, de acuerdo con lo publicado por el Ayuntamiento de Madrid, durante el pasado año por este tramo hubo un total de 375 millones de desplazamientos (+0,3% respecto a 2023).

Esta cifra hace que la media de desplazamientos diaria durante 2024 sea de 1.227.100 vehículos y en torno a 487,5 millones de usuarios. Pero como decíamos, hay un aspecto que requiere ser mejorado por las administraciones competentes: la conexión GPS.

Con tal fin, el Ayuntamiento de Madrid comenzó desde este lunes a instalar un sistema de balizas electrónicas que funcionan con bluetooth con el objetivo de que las aplicaciones GPS más extendidas del mundo, como pueden ser Google Maps o Waze tengan cobertura en los tramos en los que aún no hay.

Así, Madrid Calle 30 comenzó con la instalación el 7 de abril. Cada baliza será ubicada a una distancia de entre 20 y 40 metros, y se instalarán en los laterales con un soporte de aluminio. Y gracias a ello, todos los conductores podrán contar con conexión a Internet. Para ello, se destinarán 141.000 euros y el plazo estimado para que estén completamente instalado será antes de verano.

Y ante la pregunta de por qué no hay Internet actualmente, la respuesta es sencilla: la falta de visibilidad de los satélites. Esto provoca que no se pueda conseguir con exactitud el posicionamiento continuo del coche. Según el ayuntamiento de la capital, esta es "la herramienta necesaria para que circulen con las máximas facilidades posibles en términos de fluidez y seguridad, tanto los usuarios habituales como aquello que no estén habituados ni familiarizados".