Adiós al azul: los científicos descubren un nuevo color aún más intenso "que cualquier otro visto en el día a día"

Un grupo de investigadores estadounidenses ha logrado ver un color completamente nuevo, más intenso que cualquier otro que se percibe en la vida cotidiana. Dicen que se parece a una mezcla entre azul y verde, pero con un brillo inédito. Y no, no se trata de una ilusión óptica ni de un reto viral: lo han conseguido usando pulsos láser sobre sus propios ojos.

El hallazgo, fruto de la colaboración entre varias universidades de EE. UU., se ha publicado este viernes en la revista científica Science Advances. Para provocar esa percepción, los científicos han utilizado un dispositivo que han bautizado como Oz, diseñado para estimular directamente células específicas de la retina mediante destellos de luz.

Según ha informado el diario Helsingin Sanomat, el nuevo color solo aparece bajo esta estimulación artificial y no se reproduce de forma natural. Aun así, el equipo le ha puesto nombre: olo.

El profesor de la Universidad de California Ren Ng, uno de los autores del estudio, ha contado a la BBC que el color le pareció “más rico que cualquier otro visible en el día a día”. Según su testimonio, olo no se parece a ningún color habitual: ni al azul, ni al verde, ni a lo que hay entre medias.

No todos los expertos comparten ese entusiasmo. El profesor del King’s College de Londres John Barbur, que no ha participado en el experimento, se ha mostrado escéptico. También en declaraciones a la BBC, ha señalado que, a su juicio, olo no es un nuevo color, sino una versión más intensa de uno ya conocido.

Los autores del estudio confían en que su experimento sirva para mejorar el conocimiento sobre la percepción visual y, sobre todo, para avanzar en nuevas herramientas para investigar el daltonismo.