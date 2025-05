Adiós a la carcasas para móviles: los consumidores se rebelan contra los protectores al comprobar el nuevo material que hace indestructibles a los teléfonos

Es un añadido al teléfono móvil casi obligatorio. ¿Te compras un móvil? Casi siempre va después la funda, no vaya a ser, sobre todo cuando el dispositivo que te has comprado vale no poco dinero, algunos incluso miles de euros. Toda protección es poca.

Hasta ahora, siempre se ha hablando de fundas, más o menos duras, pero la cosa ha empezado a cambiar. Cada vez se usan menos fundas, y no tanto por no proteger el móvil, sino más por no cambiar la estética. Vamos, para ver tal cual la parte de atrás.

Pero el asunto no parece demasiado preocupante, sobre todo por la tendencia cada vez mayor a usar Gorilla Glass, un cristal que, supuestamente, garantiza resistencia a arañazos y caídas. Se trata de una marca de vidrio reforzado químicamente desarrollado y fabricado por Corning.

Este mismo año, en enero, la compañía ha presentado Gorilla Glass Armor 2, un nuevo cristal protector con cobertura cerámica antirreflectante y que aumenta, dicen, la resistencia a las caídas y los arañados. En concreto, explican, resiste mejor las caídas sobre superficies duras, en comparación con la generación anterior.

Según pruebas realizadas por la empresa, el cristal "sobrevivió a caídas de hasta 2,2 metros sobre una superficie que imitaba el hormigón".