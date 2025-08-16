Adiós a las cortinas de duchas de plástico: la nueva moda que se va extendiendo en los hogares europeos

Un hombre se asoma por las cortinas de la ducha.

Las cortinas de ducha de plástico están perdiendo popularidad en los hogares, y cada vez más personas están optando por una alternativa más duradera, práctica y estética: las mamparas de vidrio o acrílico, tal y como recoge el portal de noticias Iefimerida.

Las cortinas tradicionales suelen presentar varios inconvenientes. Con el tiempo, acumulan moho, pierden color, adquieren una textura pegajosa y resultan difíciles de limpiar. Además, no siempre ofrecen la privacidad deseada ni evitan que el agua se extienda por el baño.

En cambio, las mamparas representan una solución más moderna y eficiente. Resisten mejor la humedad, no se deterioran con facilidad y se limpian con productos comunes. También evitan filtraciones de agua fuera de la zona de ducha, contribuyendo a mantener el baño seco y seguro.

Estéticamente, transforman el ambiente, haciéndolo parecer más amplio y ordenado. Y aunque las de cristal pueden ser algo más costosas, las de acrílico ofrecen una opción más asequible y duradera que el reemplazo frecuente de cortinas de plástico.