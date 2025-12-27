Reacciona por primera vez al hotel de Cristiano Ronaldo en EEUU: "Parece un museo"

La influencer conocida en redes sociales como @AquiSandrax, que acumula nada más y nada menos que 4,2 millones, está de viaje por el mundo y una de las paradas ha sido Estados Unidos, siendo Nueva York uno de los lugares que ha visitado.

Para su sorpresa se ha encontrado en pleno Times Square uno de los tantos hoteles del futbolista Cristiano Ronaldo, exjugador del Real Madrid y su máximo goleador histórico. El astro portugués emprendió un negocio hace años de una cadena de hoteles, Pestana CR7, que ha abierto a lo largo y ancho del mundo.

El de Madrid, en plena Gran Vía, es uno de los más famosos. Pero el de Nueva York tampoco se queda atrás y hay algunos usuarios que han visto el vídeo de Sandra y han opinado que es incluso mejor.

"Parece un museo"

Sandra comenzaba el vídeo contando, para aquellos que todavía no lo supieran, que "Ronaldo es dueño de un hotel en nueva York y dormir aquí cuesta de media 300 dólares la noche".

"Eso sí, está en una muy buena ubicación, en Times Square", ha puntualizado, valorando positivamente la ubicación. En términos comparativos, está en pleno centro, como el hotel de Gran Vía.

"El lobby del hotel parece un museo de Cristiano Ronaldo porque está lleno de camisetas que se ha puesto y otras cosas firmadas por él, una decoración muy futbolera que me imagino que le encantará a cualquier fife", ha comentado.

Como no sigue el deporte ni el fútbol, le ha sorprendido que en el mismo hotel haya un cuadro del argentino Lionel Messi al lado del de Cristiano: "Yo no tengo ni idea, yo pensé que se llevarían mal".

"El hotel tiene su terracita, gimnasio, aunque no lo pude grabar, cafetería y la habitación es bastante pequeña, pero es que las habitaciones en Nueva York son todas más o menos así", ha afirmado.

Ha dejado caer que las vistas "podrían ser mejorables" y que, quizá, en temporada baja se puede conseguir una habitación "por un poquito menos de 200 dólares", pero en temporada alta "prepárate para pagar hasta 500".