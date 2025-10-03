Adiós a las guardias y más conciliación: todos los detalles del parón médico en España

Los médicos no pueden más: ven insuficientes las propuestas del Ministerio de Sanidad. La segunda huelga para regularizar su situación en el marco de la sanidad pública ha sido "un éxito" para la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM) Y el Sindicato Médico Andaluz (SMA). Este viernes, decenas de concentraciones se han sumado a la jornada de paro para mostrar un rechazo unánime al borrador de Estatuto Marco propuesto por el ministerio de Mónica García.

Los médicos lo tienen claro. Luchan por un estatuto propio que renonozca la "singularidad de su labor": que incluya una clasificación profesional adecuada, que coticen para la jubilación las horas de guardia y se reduzca la jornada semanal para la conciliación laboral y personal, entre otras medidas.

En el borrador del documento ministerial, recogido por el diario El País, se recogen, entre otras muchas medidas, reducir las guardias médicas y modificar las categorías profesionales. Pero para los médicos, esto no es suficiente. En la última reunión, celebrada este jueves, Sanidad se comprometió a celebrar reuniones monográficas sobre estos temas.

35 horas semanales

De este modo, el punto que más disputa ha desatado entre los representantes sindicales y el Ministerio que encabeza Mónica García, son las jornadas de trabajo. En cuanto a las guardias, que por el momento son de 24 horas, el texto recoge limitarlas a un máximo de 17, con un tope de 45 horas de trabajo semanales para los profesionales. Pero esto es insuficiente para los sindicatos, que piden que el máximo sea de 35 horas en todas las comunidades autónomas.

En esta línea, piden que las guardias sean reconocidas como horas extra, lo que supone, en este caso, una mayor remuneración y su conteo en la cotización. Esto les facilitaría una jubilación anticipada. Pero el Ministerio se ampara en que para la función pública no existen horas extraordinarias. "Las guardias son un tipo de jornada diferente", aseguran.

Los médicos protestan este viernes en la capital. Javier Lizón VIA EFE

Un estatuto propio

Por otro lado, los convocantes reclaman un estatuto y un ámbito de negociación propios para los médicos. Esto los distinguiría del resto de profesionales del Sistema Nacional de Salud, así como una clasificación profesional adecuada. Sin embargo, Sanidad ve "inaceptable" la propuesta de CESM y SMA de elaborar un texto exclusivo solo para los médicos, en el que las guardias y la atención de urgencias tengan carácter voluntario, pues dejaría "la continuidad asistencial del Sistema Nacional de Salud en una situación de incertidumbre y arbitrariedad".

Por último, insisten en que un Estatuto solo para médicos rompería la cohesión y generaría desigualdades. "En el sector público no existen estatutos por categoría (jueces, docentes, fuerzas de seguridad), sino normas generales con secciones específicas para cada profesión. La vía más justa y eficaz es un Estatuto común, con derechos diferenciados, donde es necesario, evitando corporativismos que debiliten la sanidad pública", remarcan.

Condiciones de "maltrato"

La secretaria general de Amyts y cirujana, Ángela Hernández, ha denunciado, en declaraciones recogidas por la agencia EFE, las condiciones de "maltrato" que llevan sufriendo desde hace años. "Queremos dejar de hacer turnos extenuantes de 17 o 24 horas, como son las guardias, pagados a menos de la hora ordinaria y lo que es peor, obligatorias hasta los 55 años en la mayor parte de España".

Por su parte, Carmen Truyols, anestesista en un hospital madileño, defiende una "norma exclusiva" para los facultativos. "Solo nosotros tenemos que hacer cinco años de especialización para poder ejercer, solo nosotros tenemos que hacer guardias de 24 horas y solo a nosotros nos piden 48 horas semanales".