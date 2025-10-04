Adiós a las ventanas de siempre: investigadores descifran el código para crear ventanas que se regulan por sí solas 

Un grupo de investigadores de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, ha dado un paso que podría transformar la arquitectura moderna: ventanas capaces de regular el calor por sí mismas, sin necesidad de electricidad, sensores ni dispositivos adicionales.

El avance proviene del Nanocentro de la universidad, donde se desarrolló un material híbrido que reacciona de manera automática a la luz solar. Cuanto más fuerte brilla el sol, más bloquea la radiación infrarroja responsable del sobrecalentamiento de los interiores, y lo hace sin perder transparencia.

En términos prácticos, esta innovación podría traducirse en facturas de energía más bajas y en espacios más frescos, evitando el uso de aire acondicionado o costosas láminas solares. La idea es que, en un futuro, estas ventanas inteligentes puedan integrarse en viviendas y edificios de oficinas con grandes superficies de vidrio, que hoy suelen generar climas interiores sofocantes.

“El material deja pasar el calor cuando el sol está bajo, pero lo bloquea en las horas de mayor radiación, justo cuando más aumenta la necesidad de refrigeración. Todo ocurre de forma natural, sin gasto energético”, explica Xavier Baami Gonzáles, estudiante de doctorado e integrante del equipo que lidera el proyecto.

El secreto de esta tecnología está en los nanoanillos de plata, estructuras microscópicas que modifican su comportamiento según la intensidad solar. Por la mañana permiten la entrada de calor como si fuera calefacción gratuita, mientras que al mediodía actúan como un escudo que impide el sobrecalentamiento de los espacios.

Aunque la investigación aún está en fase experimental, la universidad ya ha solicitado una patente y los resultados han sido publicados en la revista Advanced Functional Materials. Para Duncan Sutherland, director del proyecto, se trata de un desarrollo con enorme potencial comercial: “Si queremos construir de manera sostenible sin renunciar a la comodidad y a la luz natural, soluciones como esta deben convertirse en la norma”.