Horario de los supermercados abiertos en Nochebuena y Navidad (días 24 y 25): Mercadona, Lidl, Carrefour, DIA...

Muchos consumidores dejan parte de las compras de la cena de Nochebuena o comida de Navidad para el último momento, y gran parte lo hacen en Mercadona.

No va más. Estamos a punto de celebrar la Nochebuena y el día de Navidad, así que si eres de los que deja todo o parte para el último momento, toma buena nota. Hay una noticia mala y otra buena: te va a salir todo más caro, pero al menos no te encontrarás los supermercados cerrados. Eso sí, todos con horarios especiales que te mostramos aquí, para que vayas a tu favorito o el más cercano a tu casa, y tengas todo listo para esta noche.

El día de Nochebuena es fácil encontrar supermerados abiertos, hasta más o menos tarde, pero ¿hay alguno que abra en Navidad? Veámoslo.

Mercadona: apertura excepcional en Nochebuena, cierre en Navidad



Mercadona mantiene su política habitual de cerrar domingos y festivos, pero hace una excepción en fechas clave.

Miércoles, 24 de diciembre (Nochebuena) : abierto de 9:00 a 19:00 horas .

: abierto de . Jueves, 25 de diciembre (Navidad): cerrado en todo el país.

La cadena de Juan Roig repite así el esquema de otros años: apertura reducida en vísperas y cierre total en festivo.

Carrefour: horarios variables según formato

Carrefour es más complicado, ya que opera con distintos formatos (Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express y Carrefour Bio).

Nochebuena : en general, abierto de 9:00 a 19:00 horas .

: en general, abierto de . Navidad: cerrado, salvo contadas excepciones locales.

La propia compañía recomienda consultar el buscador de tiendas para confirmar el horario exacto, ya que los permisos de apertura dependen de cada municipio.

¿Y los Carrefour Express 24 horas? No tienen una norma única para todo el país: el 25 de diciembre la gran mayoría cierra, pero algunas tiendas de formato tienda de conveniencia en gasolineras o zonas muy turísticas sí pueden abrir, incluso 24 horas.

Aldi: apertura corta el 24 y cierre el 25

Aldi sigue una línea similar a la de Mercadona:

24 de diciembre : abierto de 10:00 a 15:00 horas .

: abierto de . 25 de diciembre: cerrado.

Es una de las cadenas con horario más reducido en Nochebuena, pensada sobre todo para compras rápidas de última hora.

Dia: mañana larga en Nochebuena

Dia también levanta la persiana el 24, aunque con matices territoriales:

Nochebuena : abierto de 9:00 a 19:30 horas , con posibles variaciones según provincia.

: abierto de , con posibles variaciones según provincia. Navidad: cerrado en todos los establecimientos.

Conviene comprobar el horario concreto en zonas con regulación comercial propia.

Alcampo: apertura habitual, pero con recorte

Alcampo suele abrir todos los días de la semana, pero en Navidad ajusta su operativa:

24 de diciembre : abierto, cerrando por norma general a las 19:00 horas .

: abierto, cerrando por norma general a las . 25 de diciembre: cerrado, al tratarse de festivo nacional.

Puede haber excepciones puntuales en centros con autorización específica, por lo que se recomienda consultar su web oficial.

Lidl: horario estándar en Nochebuena

Lidl mantiene un esquema claro y homogéneo:

Nochebuena : abierto de 9:00 a 19:00 horas .

: abierto de . Navidad: cerrado.

Una opción recurrente para quienes apuran hasta última hora el día 24.

Ahorramas: cierre más tardío el día 24

Ahorramas destaca por alargar algo más la jornada en Nochebuena:

24 de diciembre : apertura a las 9:00 horas y cierre entre 21:00 y 21:30 , según tienda.

: apertura a las , según tienda. 25 de diciembre: cerrado.

Como ocurre con Carrefour, cada local tiene autonomía horaria dentro de los márgenes autorizados, así que aquí puedes buscar por tienda.

¿Alguno abre por Navidad?

Como ves, más vale apurarse el 24, porque si te falta algo para la comida de Navidad, lo tienes complicado o bien tendrías que desplazarte lejos. Prácticamente, todas las grandes cadenas realizan cierre generalizado el 25.

Las excepciones son en tiendas de conveniencia o gasolineras, y el caso indicado de Carrefour Express.