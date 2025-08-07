Agricultores sacan los fertilizantes para acabar con los ocupantes ilegales de sus campos: "Ellos mismos resolvieron el problema"

Un vídeo publicado el 8 de julio por Loïc Madre, conocido como 'LOAGRI' en YouTube, dio la vuelta al mundo, aunque ahora lo ha borrado. La grabación mostraba a un grupo de agricultores en la región francesa de Hautes-Vosges expulsando a ocupantes ilegales de sus tierras arrojándoles montones de estiércol.

En la grabación, captada con un dron, se observa un campamento ilegal de decenas de caravanas asentadas en los campos de un agricultor. Para desalojarlos, los agricultores no dudaron en usar sus tractores para arrojar grandes cantidades de purines de cerdo, una mezcla líquida que incluye heces, orina, restos de comida y agua de lavado. Algunos de los ocupantes, en un intento de resistir, se suben a los tractores y levantan los puños, buscando detener la ofensiva.

"Fue difícil negociar con los ocupantes. Se negaron a escuchar. Los agricultores no recibieron ningún apoyo de las autoridades locales ni de la policía", asegura Loïc Madre en una entrevista con el Daily Mail. "Así que resolvieron el problema ellos mismos, como se puede ver en las imágenes", añade.

El conflicto surgió cuando los grupos de ocupantes ilegales instalaron sus caravanas en tierras de vital importancia para los agricultores locales. "Estas tierras son esenciales para alimentar a su ganado", detalla Madre en su vídeo.

"A raíz de esto se produjeron varios problemas y quejas, pero al final los viajeros se vieron obligados a irse al cabo de unos días. El prado quedó muy dañado, pero se fueron", aclara. Como medida preventiva para evitar futuras ocupaciones, algunos campesinos optaron también por esparcir purines en otras partes de la parcela aún vacía.

"Es insoportable e insalubre"

Este tipo de ocupaciones ilegales no es inusual en Francia y ha generado descontento en varias localidades. En lugares como Villeneuve-Tolosane y Roques-sur-Garonne, en Haute-Garonne, la instalación ilegal de hasta 200 caravanas desde mayo ha causado gran malestar entre los residentes. "Es insoportable para nosotros, los residentes. Es insalubre", denuncia uno de los afectados a CNEWS.

A pesar de los múltiples llamados a las autoridades locales, estas han reconocido que sus "medios de acción aún son extremadamente limitados", particularmente en terrenos privados.

El Daily Mail también recoge la historia de una mujer británica que se vio obligada a vender la villa vacacional que siempre había soñado tener en España después de que un ocupante ilegal se instalara en la propiedad y se negara a abandonarla.

Joanne Venet, de 61 años, relata que su pesadilla comenzó a principios de años, cuando un inquilino se negó a pagar el alquiler mensual de 1.400 libras (unos 1.600 euros) por la lujosa villa, ubicada cerca de Benidorm. Al final, no tuvo más opción que pagar 4.000 libras (4.600 euros) a una agencia especializada en desalojos de ocupantes ilegales para que retiraran al inquilino, quien debía 4.800 libras (5.600 euros) por cuatro meses de alquiler y facturas impagas.

Cuando finalmente recuperó la propiedad, la villa estaba completamente deteriorada, llena de restos de drogas, como cocaína y cannabis, además de escombros por doquier.