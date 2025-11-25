¿Qué ha pasado con los vuelos a Venezuela? Guía de cancelaciones, derechos y recomendaciones de Exteriores

La frágil situación entre Venezuela y Estados Unidos ha provocado una decena de incidencias al otro lado del Atlántico. El mundo contiene el aliento a los próximos pasos del presidente Donald Trump, ¿quiere la cabeza de Maduro? ¿Baraja lanzar una ofensiva? A la espera de poder responder las preguntas con claridad, y por precaución, muchas aerolíneas han cancelado sus vuelos a su capital, Caracas, como las españolas Iberia o Air Europa.

La cancelación de los vuelos a Venezuela, resumida en claves

¿Qué ha pasado? Estados Unidos lleva advirtiendo en las últimas semanas de una "situación potencialmente peligrosa" en las costas venezolanas. Ha desplegado a su ejército para luchar contra el narcotráfico y muchas aerolíneas han decidido suspender temporalmente sus destinos a Caracas.

Estados Unidos lleva advirtiendo en las últimas semanas de una "situación potencialmente peligrosa" en las costas venezolanas. Ha desplegado a su ejército para luchar contra el narcotráfico y muchas aerolíneas han decidido suspender temporalmente sus destinos a Caracas. Aerolíneas afectadas: Las españolas Iberia, Air Europa y Plus Ultra han suspendido temporalmente sus rutas. Se suman otras internacionales como TAP, Latam o Turkish Airlines.

Las españolas Iberia, Air Europa y Plus Ultra han suspendido temporalmente sus rutas. Se suman otras internacionales como TAP, Latam o Turkish Airlines. Respuesta de Maduro: El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil ( INAC ) de Venezuela ha dado un ultimátum de 48 horas: si las aerolíneas no vuelan, podrían perder sus derechos de tráfico (permisos para operar en el país).

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil ( ) de Venezuela ha dado un ultimátum de 48 horas: si las aerolíneas no vuelan, podrían perder sus derechos de tráfico (permisos para operar en el país). Recomendación de Exteriores: El Ministerio español aconseja no viajar a Venezuela "salvo que sea necesario" y extremar precauciones por la incertidumbre actual.

Aerolíneas afectadas: quién ha cancelado los vuelos

Iberia, Air Europa y Plus Ultra mantendrán todas sus conexiones en pausa hasta nuevo aviso. En el caso de Iberia, ha confirmado que no retomará sus conexiones con Venezuela hasta el próximo lunes 1 de diciembre, tal y como indica la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Por su parte, Air Europa y Plus Ultra, que han sido las últimas en tomar la decisión, mantendrán esta situación excepcional entre Madrid y Caracas hasta que las condiciones sean las adecuadas.

De este modo, tres compañías españolas se suman a la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la trinitense Caribbean, la brasileña Gol, la chilena Latam y la turca Turkish Airlines, que han suspendido temporalmente sus rutas al país caribeño. Asimismo, las dos aerolíneas venezolanas que operan desde el aeropuerto de Madrid, han suspendido sus servicios alegando "motivos técnicos". Desde el viernes, se han llegado a cancelar más de una veintena de viajes.

Por qué se han cancelado los vuelos a Venezuela

La situación en el Caribe lleva meses en el punto de mira. El despliegue militar impulsado por Estados Unidos, bajo la bandera de la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones terroristas, ha amenazado el tráfico aéreo del país y ha dejado al mundo en un profundo estado de preocupación. La coyuntura se ha debilitado desde septiembre, cuando el presidente Trump ordenó atacar a presuntas narcolanchas que se dirigían a suelo estadounidense. Desde entonces, ha hundido 21 naves y ha matado a 83 personas,

Pero la tensión ha aumentado este lunes, cuando ha entrado en vigor la declaración del cartel de los Soles como terrorista extranjero (FTO). Eso desbloquea una nueva manera de pelear contra el grupo mafioso, de origen venezolano, y contra sus líderes, como el presidente Nicolás Maduro. No obstante, la respuesta sobre cómo actuará la Administración Trump es aún una incógnita que resuena con fuerza en el seno de los medios de comunicación.

Además, aunque Washington sostiene que el objetivo de su operación Lanza del Sur es la lucha contra el narcotráfico, otros sospechan, incluido el propio presidente de Venezuela Nicolás Maduro, que se trata de una iniciativa para forzar la salida del líder chavista, bien mediante presión psicológica o bien mediante acción directa. Por su cabeza, ofrece la recompensa de nada más, y nada menos que 50 millones de dólares.

Respuesta de Venezuela

La autoridad de Aviación Civil de Venezuela, el INAC, ha respondido con contundencia a la decisión de las aerolíneas comerciales de suspender sus vuelos a Caracas. De hecho, en la madrugada de este lunes, ha dado un plazo de 48 horas a todas estas compañías, entre ellas las españolas Iberia y Ryanair, para recuperar los servicios si no quieren perder los derechos para volar al país latinoamericano.

No obstante, tal y como ha podido recabar el diario El País, la asociación que engloba a buena parte de las aerolíneas de todo el mundo, Lata, ha hecho un llamamiento al diálogo a las autoridades implicadas en la evaluación de la seguridad del espacio aéreo venezolano "para que cooperen de manera más alineada y brinden mayor claridad a las aerolíneas que operan en la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía". En el caso de que la autoridad aérea venezolana suspendiese los derechos a las aerolíneas, asegura que la primera perjudicada sería la propia Venezuela, que vería reducida su "mermada" conectividad aérea.

¿Tienes un vuelo a Venezuela? Estos son tus derechos y vías para reclamar

En los últimos días, muchos pasajeros se han quedado en las puertas de los aeropuertos ante la situación de excepcionalidad en Venezuela. Si bien cada aerolínea tiene su propio sistema de cancelación, según la Organización de los Consumidores y Usuarios (UCO), en una información recabada por La Sexta en su versión digital, asegura que todos los pasajeros tienen derecho a un rembolso y a una posible indemnización.

El organismo que protege a los consumidores recuerda que los viajeros tienen su derecho al rembolso, que deberá realizarse en un plazo de siete días, y, además, pueden reclamar una compensación adicional según la distancia y el ofrecimiento de un vuelo alternativo. En el primer caso, en los vuelos de hasta 1.500 kilómetros se podrá adquirir una compensación de 250 euros, y en los vuelos de entre 1.500 y 3.500 kilómetros la compensación podrá ser de 400 euros.

¿Qué hago si tengo un billete con Iberia o Air Europa a Venezuela?

Iberia se encuentra gestionando las incidencias de forma escalonada, tal y como reza el medio El Independiente. Los pasajeros afectados podrán optar por, la reubicación en próximos vuelos, o la posibilidad de un reembolso completo. El caso de Air Europa es el mismo.

¿Qué hacer si tengo un vuelo a Caracas con una aerolínea internacional?

Cada compañía aérea se rige por sus propias políticas de cancelación. En el caso de la colombiana Avianca, por ejemplo, las regulaciones por cancelación son distintas a las españolas, pero permiten reembolso completo y ofrecen vuelos alternativos o vouchers. Eso sí, los plazos, condiciones de las tarifas y vigencia de los bonos pueden variar.

¿Cuándo se reanudarán los vuelos a Caracas?

Por el momento, la situación es de extrema precaución. Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) de España mantiene la situación excepcional hasta el 1 de diciembre. A partir de entonces, no se sabe nada.