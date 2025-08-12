Los alcaldes se oponen a las largas filas de ciclistas en túneles y dan una alternativa: "Traslados en barco"

En Italia, concretamente en los túneles entre Limone y Riva del Garda, los conductores se están encontrando durante las últimas semanas con largas filas de ciclistas a los que es imposible adelantar dada la estrechez de la carretera.

Los alcaldes de las poblaciones que rodean al Lago de Garda están muy molestos con la situación. Sin embargo, se oponen a la vía ciclista que se está construyendo en la zona debido a su impacto medioambiental.

Tal y como recoge el medio de comunicación italiano Il Dolomiti, los alcaldes de Riva del Garda, Arco, Garda, Malcesine, Tremosine y Nago Torbole se han pronunciado públicamente en contra de la construcción de la infraestructura.

Uno de esos regidores, el de Riva del Garda, Alessio Zanoni, propone una curiosa alternativa a esa vía ciclista para solucionar el problema en las carreteras: trasladar a los ciclistas a través de barcos.

"Los traslados por el lago, con barcos eléctricos, representan la solución para afrontar aquellos tramos en los que no es posible avanzar con seguridad. Y, entre otras cosas, la propuesta podría resultar muy atractiva para los cicloturistas", ha asegurado Zanoni.

"No hay alternativas, ya que existe un problema de riesgo geológico en los tramos con pasarelas en voladizo bajo los acantilados, cuyo riesgo está clasificado como P4. Y la degradación del medio ambiente sería definitiva: nadie piensa en el hecho de que el panorama desde el lago se volvería horrible. El de la vía ciclista es un proyecto 'fragmentado', que está recibiendo la opinión negativa de muchas administraciones, incluida la de Riva", ha subrayado el alcalde de Riva del Garda.