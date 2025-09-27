Amazon sorprende con la casa prefabricada ideal: dos dormitorios, escaleras y 10 minutos de instalación por menos de 25.000 euros

Una casa prefabricada con dos dormitorios, totalmente amueblada, y escaleras de lujo por unos 23.000 euros. Amazon vuelve a revolucionar el mercado de la vivienda con esta nueva casa, fabricada con contenedores metálicos, y en la que sólo se requieren 10 minutos para montarla. La oferta está disponible para todos los usuarios en la web de la tienda online.

En cuanto a las medidas, descritas en la página oficial del gigante online, mantiene un diseño expandible hasta los 20 pies, por lo que "tiene suficiente espacio para una familia". De este modo, la cuidadosa arquitectura incluye 2 dormitorios, 1 sala de estar, cocina totalmente equipada, 1 baño separado, húmedo y seco.

Tal y como se puede leer en el anuncio, las características de seguridad son plenamente innovadoras: es resistente al viento, terremotos, fuego y lluvias torrenciales. Asimismo, el color se puede personalizar, tanto en el interior como el exterior, y la propia página ofrece la oportunidad de diseñar la casa con número de habitaciones y plantas.

"La casa adopta una estructura de acero ligero, paneles sándwich de color inoxidable como paredes y techo", reza la oferta. Más allá de su innovadora estructura y su escaso precio, hay algunas características que suponen una completa revolución. "La casa tiene una estructura impermeable y materiales de aislamiento térmico como EPS: lana de roca o paneles de poliuretano se entrelazan fácilmente para formar una carcasa completa de eficiencia térmica". Por tanto, la temperatura ambiente se mantiene a lo largo del año.

Por último, "hay dos sistemas de suelo para elegir, uno es un piso de chasis de acero y el otro es una base de hormigón". Así, teniendo en cuenta el grosor de 75 milímetros de techo y las paredes, un contenedor puede cargar unos 160 metros cuadrados de paneles, por lo que puede resistir fuertes cargas de viento y una intensidad sísmica de 7 a 8 grados.