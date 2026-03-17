Ana Ercoreca, inspectora de Trabajo: "Si el día festivo coincide con tu descanso en un trabajo a turnos tienes derecho a disfrutarlo en otro día"

Pocas veces queda claro, pero no por ello, es menos importante. ¿Qué pasa con mi trabajo si un día festivo lo he trabajado? Por norma general, ese día, o bien no se trabaja o bien se trabaja y se te entrega un día extra (o más, dependiendo del convenio de cada trabajo) en otro momento.

Sin embargo, hay una duda más difícil de responder, o al menos, que genera más dudas en líneas generales en casi cualquier trabajo. Esta tiene que ver con un supuesto diferente, y ese es qué ocurre si un día festivo coincide con mi día de descanso.

En este supuesto, es muy habitual ver a trabajadores lamentarse por no poder disfrutar de un día extra, ya que ese día igualmente no se habría trabajado. Pero la realidad es muy diferente ya que, pese a la creencia popular, ese día sí que tiene que ser devuelto en otro momento.

Esto lo explicó recientemente en una entrevista en RTVE una inspectora de Trabajo llamada Ana Ercoreca. Tal y como explicaba esta trabajadora pública, cualquier trabajador tiene derecho a disponer de ese día festivo en otro momento si coincide la festividad con un día de descanso. Esto se conoce como que ambos días se han solapado.

En declaraciones a TVE sostuvo que "si un festivo cae en un día de descanso para ti, tienes derecho a disfrutar de otro día". Hasta aquí todo claro. Sin embargo, hay un supuesto más que experimentan millones de españoles: los trabajos a turnos.

En este caso, y al igual que en el resto, "los trabajadores a turno también tienen derecho a reclamarlo", y apunta que "los que no tengan establecidos un descanso semanal en un día fijo de la semana, cuando la empresa establece la prestación de servicios (trabajo) y el descanso coincida con un día festivo, los trabajadores tienen derecho a disfrutar ese día de descanso y a ser compensado".

De hecho, así lo recoge una resolución del Tribunal Supremo con fecha en el 22 de junio de 2022, además de otra resolución similar ya aprobada el 19 de diciembre de 2019. El tribunal argumenta que "no puedes perder ese día. Si se solapan (coincide día festivo y día de descanso), tienes derecho a un día de descanso en otro día".

Con esta declaración de una experta en la materia se pone fin a las teorías, consideraciones personales o particularidades de cada empresa, ya que de acuerdo con la ley, tienes derecho a disfrutar de ese día en otro momento, y nunca debes perderlo.