Ana Viladomiu (70), última inquilina de la Casa Milà de Gaudí en Barcelona: "No puedo sacar la basura en pijama porque la gente me hace fotos como si fuera un personaje"

La escritora Ana Viladomiu, de 70 años, tiene el privilegio de ser la última inquilina de la Casa Milà de Gaudí, situada en el Passeig de Gràcia de Barcelona. Se trata del único edificio diseñado por el conocidísimo arquitecto que se encuentra habitado en estos momentos.

Ese hecho, más allá de suponer un gran honor para Ana Viladomiu, hace que su vida sea bastante diferente a la de cualquier otro habitante de la ciudad condal, ya que el lugar en el que vive está permanentemente bajo la observación de las personas que visitan Barcelona.

En ese sentido, la escritora, en declaraciones al medio de comunicación británico The Guardian, ha afirmado que "estoy acostumbrada a todas las visitas. Es Patrimonio de la Humanidad, pero es mi hogar y lo ha sido durante casi 40 años".

Viladomiu ha contado que se autoprohíbe bajar la basura en pijama debido a la gran afluencia de turistas que acuden a ver el edificio en el que reside, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1984.

"Obviamente, no puedo sacar la basura en pijama porque la gente me saca fotos o me pregunta si soy la mujer que vive arriba, como si fuera un personaje. Es parte de mi vida. Pero sé que es un privilegio vivir aquí", ha expresado Ana Viladomiu.

Más allá de tener la suerte de vivir en la Casa Milà de Gaudí, la escritora también es afortunada por pagar un alquiler muy por debajo de la elevada cifra media existente en estos momentos en el tensionado mercado del alquiler de Barcelona.

El motivo es que Ana Viladomiu cuenta con un contrato de renta antigua que mantendrá el precio del alquiler prácticamente congelado hasta que ella y Amat (su expareja) fallezcan. En ese momento, la fundación sin ánimo de lucro que gestiona el edificio desde 2013 será quien asuma la propiedad.