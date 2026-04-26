Gemma Tramullas, inquilina del Eixample: "No es un choque entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda, sino un abuso del derecho a la propiedad"

El Ayuntamiento de Barcelona ha creado la Mesa en Defensa del Alquiler en el distrito del Eixample de la ciudad condal gracias a la insistencia de cuatro vecinas de la zona: Rosario, Gemma, Marga y Melanie.

Todas ellas son inquilinas de edificios de Barcelona que han sido adquiridos por inversores con el objetivo de echar de sus casas a las personas que allí viven para convertir las viviendas en alquileres de temporada o por habitaciones.

Tal y como informa El País en un reportaje, esas cuatro vecinas quedaron para participar en la protesta contra el primer intento de desahucio de Txema Escorsa, un vecino de la calle de Sant Agustí de Gràcia al que el fondo de inversión New Amsterdam Developers quiere echar de su vivienda.

La movilización popular, el rechazo del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat de Cataluña, y la mediación del Síndic de Greuges (institución equivalente al Defensor del Pueblo en Cataluña) han conseguido aplazar durante al menos tres meses el desahucio de Txema.

Las cuatro vecinas que han impulsado el nacimiento de la Mesa en Defensa del Alquiler del Eixample creen que esa cancelación momentánea del desalojo de Txema supone un punto de inflexión en la lucha de los inquilinos de Barcelona contra los fondos que adquieren los edificios para hacer negocio con ellos.

"La lucha de los inquilinos ha convertido Barcelona en la capital de la lucha contra la especulación"

Una de esas mujeres, Gemma Tramullas, ha afirmado, en declaraciones a El País, que "querían convertir Barcelona en la capital del talento internacional a costa de sus vecinos, pero la lucha de los inquilinos ha convertido la ciudad en la capital de la lucha contra el 'coliving' y la especulación".

"No es un choque entre el derecho a la propiedad y el dereho a la vivienda, sino un abuso del derecho a la propiedad. Con el caso de Sant Agustí se ha acabado la impunidad", ha asegurado la inquilina del Eixample.