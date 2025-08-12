No llegan a dos los jóvenes que salen de casa antes de los 30 y otros desalentadores datos sobre emancipación juvenil
Si quieren vivir solos, han de destinar el 90% del sueldo a pagar el alquiler, según datos del Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud.
La emancipación sigue en mínimos. Según datos del Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud referidos al segundo semestre de 2024 solo el 15,2% de los jóvenes —1,5 de cada 10—, de entre 16 y 29 años viven fuera del hogar familiar y tienen que dedicar el 92 % de su sueldo si quieren vivir solos pues el precio de los alquileres ha alcanzado máximos históricos.
Este es el angustioso panorama que enfrentan los jóvenes españoles que, pese a una ligera variación al alza de la tasa de emancipación respecto a seis meses antes —era el 14,8 %—, es la peor cifra registrada en un segundo semestre desde 2006.
Aquí algunos de los datos que se desprenden de este informe y que alerta de que la situación de esta franja de población está a punto de tocar fondo:
1. Más de la mitad de los jóvenes de entre 16 y 29 años que ha logrado emanciparse vive de alquiler.
2. El acceso a la propiedad es casi una quimera para ellos: el precio medio de compraventa (197.210 euros) equivale a 14 años de salario juvenil y la entrada necesaria para adquirir una vivienda (59.163 euros) supone cuatro años completos de sueldo.
3. Un tercio de los que viven de alquiler se ven obligados a compartir piso para asumir los gastos.
3. A finales de 2024, alquilar una vivienda libre costaba de media 1.080 euros mensuales, el precio más alto desde que existen registros. Esto obliga a un trabajador joven a destinar el 92,3 % de su sueldo si quiere vivir solo.
4. El desequilibrio que produce entre la subida de precios de la vivienda y sus salarios se traduce en que 18,8 % de los ocupados jóvenes —uno de cada cinco— se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.
5. Madrid, con un 17,9% de jóvenes emancipados, y Cataluña, con 17,6%, tienen las mayores tasas. En el extremo opuesto, Castilla-La Mancha, con10,6 %, y Andalucía, con 12 %, registran las cifras más bajas.
"La falta de acceso a la vivienda sigue siendo el principal freno para el desarrollo de un proyecto vital independiente, perpetuando una situación que combina precariedad, sobreendeudamiento y riesgo de pobreza", ha argumentado la presidenta del Consejo de la Juventud, Andrea González Henry, y el investigador Manuel Mejías durante la presentación del informe.
Desde el Consejo de la Juventud de España reclaman al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que abra un canal activo y periódico de seguimiento para evaluar la evolución de la situación juvenil, además de aplicar de forma efectiva la Ley de Vivienda, la reforma del Bono Alquiler Joven o la construcción de parque público de vivienda con un 40 % destinado a los más jóvenes.