Ángela Rodríguez, 'trending topic' por su comentario sobre el satisfyer

Un comentario de la 'número dos' del Ministerio de Igualdad, Ángeles Rodríguez, 'Pam', ha tenido gran repercusión mediática y social. Se trata de una storie en Instagram que, según publican medios como El Español, compartió durante el pasado fin de semana.

La secretaria de Estado de Igualdad compartió en la conocida red social una de estas publicaciones que tienen una periodicidad de 24 horas, aludiendo al conocido juguete sexual Satisfyer.

En la storie podía verse la imagen de varios de estos productos metidos en una cesta de la compra, acompañado de la siguiente frase cargada de ironía: "Esta máquina mata fascistas".

Un guiño claro

A pesar de ciertas críticas en contra de Rodríguez procedentes del espectro de la derecha, la frase utilizada está cargada de simbolismo y es un guiño claro a las palabras que el músico Woody Guthrie grabó en su guitarra en la década de los 40: "This machine kills fascists".

El cantautor estadounidense conocido por auténticos himnos como This land is your land, compuso en 1943 la canción Talking Hitler's Head Off Blues. Con la Segunda Guerra Mundial en curso, se convirtió en un referente del antifascismo desde la música y la cultura.