Anna va a cenar a un restaurante de Finlandia y enseña el ticket de cuánto ha pagado: "No hemos comido postre, esto es sólo la comida y las bebidas"
Es una cena normal para una familia de cuatro
La usuaria de TikTok anna.matea ha ganado una gran popularidad en esa red social gracias a sus didácticos vídeos de cómo es el día a día de una española en Finlandia. La clave de su éxito es que muestra los detalles más cotidianos de una vida que muchos en España consideran a menudo idílica porque creen que ese es uno de los países más felices del mundo.
En una de sus últimas publicaciones, Anna ha enseñado cuánto le ha costado a su familia una cena para cuatro personas en un restaurante de Finlandia. Como muestra en las imágenes, se han pedido para beber dos cervezas sin alcohol y un vaso de leche.
Además de eso, los niños han pedido una hamburguesa con patatas y un plato de pollo con patatas, mientras que los dos adultos han preferido pollo con queso de cabra y verduras y risotto de setas.
Anna subraya que no han tomado postre, por lo que la cuenta se limita a lo que han pagado por la comida y las bebidas. "Es muy normal que los restaurantes en Finlandia tengan menú para niños y no pagan el precio entero. En este caso, el pollo y la hamburguesa han sido 8 y 10 euros respectivamente y un vaso de leche pequeño tres euros. Las cervezas sin alcohol han sido 5,30 cada una", detalla.
"Normalmente no dejamos propina"
Además, explica que no han dejado propina porque no es habitual hacerlo en Finlandia: "A veces te ponen en el datáfono que tú añades cuánta propina quieres dejar. A nosotros no nos han preguntado y normalmente no dejamos propina".
El total de esa cena han sido 97,60 euros y Anna subraya que se trata de "una cena normal para una familia de cuatro en Finlandia". Eso sí, matiza que "el menú de medio día es mucho más barato y suele ser buffet".
El salario medio de Finlandia, 3.600 euros
En las reacciones, la mayoría de los españoles ven el precio altísimo, pero también subrayan la diferencia de salarios entre España y Finlandia. De hecho, según el Instituto de Estadística (Tilastokeskus), el sueldo medio de los asalariados finlandeses a jornada completa es de 3.600 euros al mes.
"En España sería muy caro. Veo comida normalita, allí será lo normal. Bufff carito", admite una persona. Pero hay quien no lo ve tan descabellado. "Pensaba que sería bastante más. En Madrid, esa cena para cuatro costaría poco menos. La diferencia es que el salario medio allí es mucho más alto que aquí. Conclusión: es mucho más caro en España", dice uno.
"Ni tan mal"
Otro usuario, en esa misma línea, apunta: "Pues nosotros somos tres y hoy en una cadena de restaurantes italianos aquí en Madrid han sido en torno a 75... Así que no me parece ni tan mal".
Otros preguntan cuánto habría costado si hubiesen tomado postre y Anna Matea responde: "Los postres estaban a 5,60€ una, UNA bola de helado y el resto de postres entre 8 y 10€".