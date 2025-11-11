Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Anna, española en Finlandia, cuenta cómo es allí el horario de los colegios y la reacción es unánime: "Es todavía peor que España"
"Qué jaleo", responden muchos, sorprendidos. 

Un colegio en Finlandia.Getty Images

Anna Matea, española que lleva más de 10 años viviendo en Finlandia, ha contado cómo son ese país los horarios de los colegios y ha provocado un gran impacto en España, donde muchos han reaccionado afirmando que es todavía más difícil para conciliar allí.

"Cómo es el horario escolar en Finlandia para tener tiempo de cenar a las 18.00", empieza diciendo Matea, que admite que a esa hora sólo suelen cenar los viernes "porque las actividades extraescolares son muy temprano" y antes no les daría tiempo a cenar.

Dicho eso, empieza a detallar: "El colegio empieza tres días a las 9.00 y dos días a la semana a las 8.00. Después termina un día a las 14.00, un día a las 12.00 y los tres días restantes a las 13.00". 

"Pero mis hijos, a pesar de estar en el mismo colegio, no hacen el mismo horario porque tienen diferentes horas lectivas. El más mayor tiene 24 horas, que en realidad son 26, pero esas dos horas son de clases de apoyo de matemáticas, lengua e inglés y, como él no las necesita, hace solo 24 horas. La pequeña tiene 22 horas que va al colegio, pero su curso también tiene 24 horas por el mismo motivo", detalla.

"El turno de comidas comienza a las 10.20"

"El turno de comidas en el colegio comienza a las 10.20 de la mañana y empiezan los niños de preescolar, de modo que a las 11.20 todos los cursos y maestros han terminado de comer. Cuando llegan a casa a las 12.00, las 13.00 o las 14.00, meriendan algo más grande o más pequeño en función de la hora", explica.

Matea destaca que ella los jueves sí cena muy tarde, "a partir de las 19.00", porque es la hora a la que llega del estudio de baile: "Nosotros cenamos tarde comparado con otros vecinos de alrededor. La mayoría a las 16.00 ya han cenado. A lo mejor el fin de semana sí que nos relajamos un poco más, pero nunca más tarde a las 18.00". 

"Entiendo que esto puede parecer un shock"

"Entiendo que esto puede parecer un shock y que es un agobio, pero te acostumbras y no dejamos de hacer cinco comidas diarias: desayuno, comida, merienda, cena y un poco antes de acostarnos el que tiene hambre, los niños siempre comen algo, yo a veces como a veces no", señala.

"Yo llevo muchos años aquí y estoy súper acostumbrada, pero mi madre cuando viene, que entiendo que tiene su rutina de España de comer a las 14.00, sigue nuestra rutina y entiendo que le cueste, pero al final se acostumbra", precisa. 

"Pero qué jaleo de horarios"

En las reacciones, una persona responde: "Pero qué jaleo de horarios con el colegio!! Es todavía peor que España para la conciliación familiar". Otro, en el mismo sentido: "¿Pero con esos horarios del cole cómo hacéis para conciliar vida laboral y personal?".

"Aquí en España con ese horario le tengo que decir a mi hijo: 'Los lunes te lleva tu madre y te recoge tu tío, el martes te llevo yo y te vienes solo, el miércoles te lleva el perro y a la salida te cuelas en el maletero del vecino...'.

