Una española cuenta qué objeto de lo más normal en España es todo un lujo en Finlandia

La creadora de contenido Anna (@anna.matea), una española que vive en Finlandia, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando tremendamente sorprendida lo que cuesta en este país comprar una fregona.

"En finlandia no quieren que compremos fregonas", ha manifestado la española al inicio del vídeo. "Yo no suelo comprar fregonas porque solemos pasar la mopa y entonces no estaba al tanto del precio de las fregonas", ha relatado la usuaria.

"¡Y me he quedado tiesa! En el sitio", ha asegurado la tiktoker. "En este super al que he ido tenían tres tipos de fregonas: tenían el mocho para limpiar el parquet, que costaba casi 18 euros y después uno de microfibra que costaba casi 16 euros", ha explicado Anna.

"Pero es que a parte tienes que comprarte el palo de la fregona, claro", ha criticado la española. Además, como curiosidad, Anna ha explicado que estos palos se alargan, llegando a alcanzar los dos metros y medio.

"Yo mido 1,60, no sé dónde voy con 2,5 metros de palo, pero bueno. El palo cuesta 23,23 euros. Vaya, que por 40 euritos tienes una fregonada lujo", ha manifestado la creadora de contenido en tono irónico.

"También había una sola de Vileda que tenía un precio más adsequible, de 7 euros, y después estaba el pack de Vileda que venía con mocho y palo y costaba unos 10 euros", ha añadido la tiktoker.

"Me aprece una burrada igualmente, pero por 10 euros, comparado con los 40 de la otra, pues tampoco me parece descabellado", ha analizado la creadora de contenido, sorprendida porque en Finlandia esto sea prácticamente un artículo de lujo.

"Os diré que yo al principio me subía fregonas de España, porque aquí no encontraba, hasta que me he acostumbrado a utilizar la mopa y ya dejé de subirme fregonas", ha concluido Anna.