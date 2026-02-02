La AEMET pronostica una primera semana de febrero pasada por agua y estos serán los puntos críticos

AEMET avisa: el paraguas va a seguir haciendo horas extras en España. La Agencia Estatal de Meteorología ha lanzado su predicción semanal y, de momento, poco o nada va a cambiar. La lluvia va a seguir siendo protagonista, aunque habrá zonas algo más afectadas y necesitadas de mayor vigilancia.

A lo largo de este lunes y también en toda la jornada martes, la AEMET avisa que la sucesión de borrascas recientes —Ingrid, Harry, Kristin y compañía— va a tener cierta continuidad en otras borrascas atlánticas.

Estos fenómenos "dejarán importantes acumulaciones de precipitaciones". Pero también rachas de viento "fuertes o muy fuertes" y temporal en los litorales de la península y Baleares.

Para el miércoles el foco se sitúa en Andalucía. La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que para ese día se esperan "acumulaciones excepcionales de lluvia", tanto en Andalucía como en Ceuta. Pero no solo habrá que vigilar el sur. Para el norte de la Península Ibérica la previsión es que haya nevadas en cotas bajas.

La situación que se espera para el miércoles se extenderá por otros puntos de la península a partir del jueves. Así, entre ese día y el domingo, la AEMET adelanta que seguirán acumulándose "grandes cantidades de lluvia" tanto en el sur peninsular como en el oeste. Esto, estima la agencia, podría darse hasta el domingo, con un panorama sin apenas cambios en el final de semana.

La única 'buena' noticia en esta sucesión de lluvias sin freno es que las temperaturas serán "propias a esta época". O sea, frío pero sin caer a registros excepcionalmente gélidos.

En las últimas semanas y, especialmente, a lo largo de la recién acabada, España ha vivido días de mucho caos meteorológico, entre constantes incidencias y daños. Las lluvias torrenciales y las fortísimas rachas de viento por todo el país han provocado una constante alerta con avisos.