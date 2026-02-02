Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Adiós al récord Guinness: el momento en que una niña derrumba una torre gigante con 63.000 posavasos en un segundo
Sociedad

Adiós al récord Guinness: el momento en que una niña derrumba una torre gigante con 63.000 posavasos en un segundo

El autor de la obra no culpó a la pequeña.

Carlos Ramos
El posavasos de una marca de cerveza, en una imagen de archivo.Getty Images

Hay récords Guiness de todas las clases y especies. Desde aquellos más serios por conseguir un hito deportivo pasando por aquellos más surrealistas en los que incluso se puede poner en serio peligro la salud. Benjamin Klapper aspiraba a entrar en el libro, pero finalmente no lo logró.

Este hombre de 49 años quería construir la torre de posavasos más grande del mundo. Llevaba apilados 63.000 y eran 70.000 y una altura de 9,8 metros, 3 pies, los que necesitaba para batir la marca. No obstante, una joven, jugando a 'Beer Mat Jenga', la derribó.

Lejos de culpar a la pequeña, Benjamín afirmó, tal y como recoge el medio Metro.co de Reino Unido que se cayó por su propio peso justo antes de acabarla: "Fue presentado a Guiness Word Records como un intento de récord mundial", sostiene

Satisfacción por lo conseguido

Y es que Klapper invitó a todos sus ayudantes a jugar al mencionado juego, incitándoles a todos ellos a que cogieran un posavaso, hasta que finalmente fue la pequeña quien derribo la estructura: "En su primer intento, ella lo consiguió sacando uno que estaba en posición lateral". 

Para conseguir tal proeza estuvo trabajando durante 28 días, desde el 31 de octubre hasta el 8 de diciembre del año pasado. La torre estuvo ubicada en el centro de comerical Rhein Center, en Colonia (Alemania). 

Este ingeniero alemán de medios autónomo, director de la empresa de medio MuVI 3D GmbH, había estado coleccionando posavasos desde que era niño. Lo que ha logrado, que se ha viralizado en las redes sociales, es fruto de un duro trabajo: "Poco a poco, las construcciones se fueron haciendo cada vez más grandes", sostiene. 

El primer gran proyecto de este tipo lo completó cuando tenía 33 años. Ahora, con 49 años, afirma que lo que más le motiva para continuar es que puede exponer sus obras en espacios públicos: "A los espectadores no solo se les presenta una obra de arte terminada, sino que también pueden presenciar el proceso de creación", concluye. 

MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO editorial en el HuffPost España. Mi objetivo es que todo el contenido del medio tenga visibilidad en Google, ya sea a través de búsquedas orgánicas como diseñando estrategias para la aparición en Google Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como SEO, tan pronto estoy buscando un contenido discoveriano sobre un descubrimiento arqueológico como haciendo un directo de la lotería nacional y noticias del resto de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE. Pero no puedo dejar de lado mis raíces y mi tierra. Aragonés de pura cepa, de una palabra o curiosidad relacionada con esta preciosa comunidad autónoma te monto un artículo que pueda encandilar al señor Google.

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza en 1992 y estudié Periodismo en la Universidad de esta misma ciudad. Mi primera inclusión en este mundillo fue en una consultoría de comunicación para pasar poco después a El Periódico de Aragón, primero como becario y más tarde como colaborador. Crónicas y directos del Real Zaragoza siendo un fiel aficionado de este equipo que espero ver en Primera División; coberturas completas de las fiestas del Pilar, donde tuve el honor de ver el pregón de Kase.O desde el balcón del ayuntamiento, o los atentados de Cataluña de 2017 me sirvieron para curtirme como profesional.


En 2018 decidí dar un giro a mi carrera realizando un máster en Marketing Digital y especializándome en SEO de contenidos. Durante 4 años ejercí este rol en diversos comparadores de productos financieros y del hogar hasta que en marzo de 2023 recalé en el equipo SEO del HuffPost España.



“Para ser periodista hay que ser buena persona ante todo”, dijo el genio Ryszard Kapuscinski, algo que llevo por bandera fuera y dentro del trabajo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

