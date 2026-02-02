Adiós al récord Guinness: el momento en que una niña derrumba una torre gigante con 63.000 posavasos en un segundo

El posavasos de una marca de cerveza, en una imagen de archivo.

Hay récords Guiness de todas las clases y especies. Desde aquellos más serios por conseguir un hito deportivo pasando por aquellos más surrealistas en los que incluso se puede poner en serio peligro la salud. Benjamin Klapper aspiraba a entrar en el libro, pero finalmente no lo logró.

Este hombre de 49 años quería construir la torre de posavasos más grande del mundo. Llevaba apilados 63.000 y eran 70.000 y una altura de 9,8 metros, 3 pies, los que necesitaba para batir la marca. No obstante, una joven, jugando a 'Beer Mat Jenga', la derribó.

Lejos de culpar a la pequeña, Benjamín afirmó, tal y como recoge el medio Metro.co de Reino Unido que se cayó por su propio peso justo antes de acabarla: "Fue presentado a Guiness Word Records como un intento de récord mundial", sostiene.

Satisfacción por lo conseguido

Y es que Klapper invitó a todos sus ayudantes a jugar al mencionado juego, incitándoles a todos ellos a que cogieran un posavaso, hasta que finalmente fue la pequeña quien derribo la estructura: "En su primer intento, ella lo consiguió sacando uno que estaba en posición lateral".

Para conseguir tal proeza estuvo trabajando durante 28 días, desde el 31 de octubre hasta el 8 de diciembre del año pasado. La torre estuvo ubicada en el centro de comerical Rhein Center, en Colonia (Alemania).

Este ingeniero alemán de medios autónomo, director de la empresa de medio MuVI 3D GmbH, había estado coleccionando posavasos desde que era niño. Lo que ha logrado, que se ha viralizado en las redes sociales, es fruto de un duro trabajo: "Poco a poco, las construcciones se fueron haciendo cada vez más grandes", sostiene.

El primer gran proyecto de este tipo lo completó cuando tenía 33 años. Ahora, con 49 años, afirma que lo que más le motiva para continuar es que puede exponer sus obras en espacios públicos: "A los espectadores no solo se les presenta una obra de arte terminada, sino que también pueden presenciar el proceso de creación", concluye.