Así se confinará de forma inédita este municipio catalán por riesgo químico hoy miércoles 29 de mayo

Un accidente químico es una eventualidad descontrolada en una instalación industrial en la que se encuentran involucradas sustancias peligrosas y que puede representar una amenaza significativa para la población, la propiedad o el entorno natural, tanto dentro como fuera del recinto. Estos eventos incluyen incendios, detonaciones o escapes de gases o líquidos de materiales tóxicos o inflamables.

La forma más efectiva de protegerse en caso de accidente químico es mantenerse dentro de un edificio. Por ello, la medida de autoprotección recomendada es el confinamiento, es decir, refugiarse en el edificio más cercano y permanecer allí hasta recibir indicaciones de que el exterior es seguro.

Cada comunidad autónoma de España va realizando periódicamente simulacros relacionados con riesgo químico precisamente para prepararnos ante esa posible eventualidad. Precisamente este miércoles 29 de mayo a las 10 de la mañana, en diversos municipios de Cataluña, concretamente del área metropolitana de Barcelona, dará comienzo uno de estos simulacros.

La prueba de riesgo químico de esta semana

En primer lugar, aproximadamente 500.000 individuos, según estimaciones de Protección Civil, escucharán un sonido estridente proveniente de su móvil y, de pronto, verán una pantalla emergente con un símbolo de advertencia. No habrá ningún peligro real, ya que se tratará de un ejercicio de simulacro realizado por Protección Civil para alertar sobre la necesidad de confinamiento. El segundo evento inusual será el sonido de las sirenas de riesgo químico en las comarcas del Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental y Vallès Oriental.

La finalidad es asegurar que las sirenas y las alertas operan adecuadamente, familiarizar a la ciudadanía con los sonidos de advertencia y concienciar sobre la importancia de confinarse en situaciones de emergencia. Para ello, se activarán 50 sirenas en 22 municipios, cubriendo un área que afecta a medio millón de habitantes. Paralelamente a esta prueba, se llevarán a cabo varios simulacros de confinamiento en Sant Boi de Llobregat, el municipio catalán con mayor densidad de población en una zona teórica de riesgo químico. En caso de que tengas curiosidad al respecto, el informe Consejos de Autoprotección por Emergencia de Riesgo Químico de Protección Civil de Cataluña explica cómo son estos simulacros.

Cómo se realiza un buen confinamiento en caso de riesgo químico

En caso de un accidente químico, es crucial buscar refugio en el edificio más cercano y permanecer allí hasta que las autoridades indiquen que el peligro ha pasado y ya no hay riesgo en el exterior. Asegúrate de cerrar bien todas las puertas y ventanas, bajar las persianas y dirigirte a las habitaciones o espacios interiores, preferiblemente sin ventanas. Desconecta los sistemas de aire acondicionado para evitar la entrada de aire contaminado del exterior. Cierra todas las puertas interiores que puedas para mayor seguridad. No salgas hasta que tengas confirmación oficial de que no hay riesgo en el exterior.

Si las ventanas o puertas no cierran herméticamente, sella los bordes y las rendijas por donde pueda filtrarse aire con cinta adhesiva o materiales similares. También puedes colocar un trapo o una toalla húmeda debajo de las puertas para mayor protección. El uso de mascarilla no garantiza una protección total, pero puede ayudar a minimizar el daño y las molestias.

Si estás en la calle, busca refugio en el primer edificio que encuentres lo más rápido posible. No intentes volver a casa si estás lejos, ya que el riesgo en el exterior es considerablemente mayor que dentro de un edificio. ¿Puedes refugiarte en tiendas u otros locales? Sí: son lugares seguros para refugiarse si se siguen los pasos adecuados de confinamiento. Si estás dentro de uno de estos locales, permanece allí. Si estás fuera, pide permiso para entrar y refugiarte.