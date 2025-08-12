Así fue la evacuación de los vecinos ante la fugaz expansión del incendio de Tres Cantos

Así evacuó la Guardia Civil a los vecinos de Tres Cantos durante el incendio

El fuego de Tres Cantos (Madrid) comenzó sobre las 17.45 GMT de la tarde del lunes, y resultaron heridas dos personas, el hombre que ha muerto hoy en el hospital y otro de 83 años, con una afectación torácica.

Las llamas, que continúan activas, han causado daños materiales en una urbanización y, aunque aún está pendiente de evaluar, podría haber quemado unas mil hectáreas en pocas horas, ya que se extendió a lo largo de varios kilómetros "con una rapidez terrible".

Numerosos vecinos de esta urbanización, formada por chalets independientes, adosados y algunos bloques de pisos, seguían a primera hora de este martes las labores de extinción a la espera de poder regresar a sus casas después de ser desalojados a última hora de la tarde de ayer.

Las autoridades y los servicios de emergencia, que han instalado el puesto de mando avanzado en el recinto ferial de Tres Cantos, optaron por desalojar la urbanización de Soto de Viñuelas, además de la de Fuente El Fresno ante la rapidez de la propagación del fuego a causa de las fuertes rachas de viento.

De las 180 personas que fueron evacuadas, cien de ellas han necesitado realojo en los dos polideportivos habilitados por el Ayuntamiento de Tres Cantos, mientras que otros recurrieron a familiares o amigos.

Vecinos desalojados por el incendio declarado el lunes por la tarde en la localidad madrileña de Tres Cantos ya han comenzado a volver a sus casas desde el mediodía, según ha confirmado el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno.