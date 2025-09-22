Así es la heladería de un sólo sabor que hace historia: "250.000 clientes hacen cola para no tener que elegir"

Una heladería de un sólo sabor que bate todos los récords. El establecimiento en cuestión se localiza en la plaza de San Carlos de la ciudad de Turín, al norte de Italia, y ha registrado 250.000 ventas con su "helado de leche". Tal y como apunta el medio italiano Leggo, se trata de una parada fija para los amantes de las tradiciones culinarias y su sabor único.

La clave de su éxito: la sencillez. En la publicación se explica que el helado sólo requiere tres ingredientes: leche, nata y azúcar. "Una realidad que roza lo milagroso". En declaraciones recogidas por el medio en las redes sociales, un experto en marketing, Frank Merenda, asegura que "la historia completa de cómo una heladería de un solo sabor está superando todas sus expectativas empresariales".

"No hay chocolate. No tiene fresa. No se percibe un atardecer tropical con cristales de sal", asegura Merenda. "Sólo leche, nata, azúcar, cómo en la Edad Media", explica. Sin embargo, "satisface con extrema simplicidad". Asimismo, "cero residuos, complejidad o empleados quemados que confunden recetas". De este modo, las colas kilométricas que se registran en las inmediaciones del local explican que "una receta bien hecha no necesita muchos productos".

Tal y como reza la publicación, por un lado, el sabor es "una certeza", pero por otro, la compañía ha decidido experimentar y cambiar un poco las reglas de un juego que lleva ocurriendo desde los años cincuenta. Por ello, han lanzado dos nuevos productos para satisfacer a los que no son amantes de los helados, la nata montada en bollería de maíz, y el tiramisú elaborado con queso Biraghi Gran Ricotta.

Muchos usuarios se han animado a comentar en redes el sabor del producto. "Nunca me ha gustado el helado de leche, pero el de esta heladería es otra historia. ¡Es demasiado bueno para dejarlo pasar!", apunta un internauta. "Muy bueno para probar de vez en cuando, pero el mismo sabor todos los días ni hablar, al menos el helado necesita un poco de variedad para sorprenderte", asegura otro.