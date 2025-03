Los astronautas atrapados en el espacio aseguran que "volverían a volar en una nave Starliner"

El pasado 18 de marzo, la cápsula Crew Dragon Freedom de SpaceX amerizó frente a la costa de Florida, trayendo de regreso a los astronautas de la NASA Sunita Williams y Butch Wilmore, quienes permanecieron nueve meses en la Estación Espacial Internacional pese a que la estancia prevista era de una semana.

Este lunes, ambos astronautas han concedido una rueda de prensa junto a su compañero de la misión Crew-9, Nick Hague. En sus primeras palabras públicas tras regresar a la Tierra, Williams ha agradecido a la NASA, a Boeing y a SpaceX todos los esfuerzos para que la expedición finalizara con éxito.

Por su parte, Wilmore ha destacado, respecto a los problemas inesperados, que "en nuestro negocio, el camino nunca es recto. Estamos acostumbrados y preparados para que haya curvas y los planes vayan cambiando".

No obstante, Butch Wilmore ha evitado culpar a Boeing del retraso de más de nueve meses en la misión. "Si mi intención fuera culpar a alguien, podría culparme a mí, que como comandante de la nave podría haber hecho algunas preguntas y no las hice. Si hubiera hecho esas preguntas antes de despegar, los problemas de la nave no habrían sucedido durante el vuelo", ha explicado el astronauta estadounidense.

También ha reiterado su confianza en la astronave de Boeing la astronauta Sunita Williams, quien ha asegurado que "volvería a volar en una nave Starliner". Además, Williams ha subrayado que, gracias a todas las organizaciones implicadas, "siempre tuvimos un plan para regresar a casa".