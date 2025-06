Atrapa al monstruo del lago, vuelve al día siguiente sin expectativas y lo que pesca le deja realmente sin aliento

Attila Husejnow/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Janne Vepsäläinen, de Heinävesi, en Finlandia, ha vivido un momento que no olvidará en su carrera como pescador tras hacerse con dos ejemplares en un lago que no había obtenido nunca.

Se trata de dos lucios gigantes. Capturó uno de los ejemplares nadó hasta el señuelo en un lago de aguas cristalinas del interior de Finlandia. Su tamaño era impresionante, 138 centímetros de largo y un peso superior a los 17 kilogramos.

"Aunque he pescado toda mi vida y he pescado muchísimos peces, no podía creerlo. El lucio era tan largo que ni siquiera imaginaba que existiera", explicó en declaraciones a MTV News.

El día anterior ya recibió una especie de aviso. Cuando pescó otro lucio de 13 kilogramos y 127 centímetros, se animó y decidió volver a "echar un vistazo" al día siguiente, pescando el animal de 17 kilogramos.

"En realidad, encendí el sonar y estuve en el bote durante quizás un minuto o dos cuando noté el pez en el sonar, y luego me atrapó en el primer lanzamiento", ha explicado el protagonista.

"El evento fue de alguna manera tan impactante que cuando logré medir y fotografiar al pez y liberarlo mientras aún estaba en buen estado de salud – era una tarea difícil trabajar solo con un pez vivo de tal tamaño", ha expresado.

