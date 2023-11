Australia declara enemigo número uno a la cabra

Australia tiene un nuevo enemigo público número 1. Ni más ni menos que la cabra. Por raro que parezca se trata de un peligro para el país oceánico, al menos a criterio de sus autoridades.

Como explica la influencer Marta Registrada, conocida en TikTok por ser 'Española en Australia', los medios nacionales se han hecho eco de la 'guerra' declarada por su Gobierno a una "nueva especie". Nueva por aquellos lares, se entiende.

"¿Qué mal le puede hacer la cabra a alguien?", se pregunta la tiktoker y de inmediato da las razones empleadas por las autoridades australianas. Estas están preocupadas porque la cabra salvaje está atacando y acabando con especies autóctonas.

Pero la cabra no es el único objetivo de las campañas de control de especies animales. La 'española en Australia' también explica que los gatos y los caballos están en el radar.

Con la especie que no hay problema, ha añadido, es con el conocido como Magpie, el "pájaro que anda picando las cabezas a todos los ciclistas y que todo el mundo saca por TikTok". Pues no, con ese no.