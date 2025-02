Autónoma, independiente y en forma con 103 años: estos son sus cinco consejos de vida

Giovanna Grassi, originaria de Nápoles y residente en Milán despues de una temporada viviendo en Nueva York, ha llegado a cumplir 103 años siendo aún mujer independiente y en forma -al menos todo lo que se puede a esa edad-.

Grassi vive sola en un apartamento en Calvairate, a las afueras de Milán, y recibe ayuda unas horas a la semana para la limpieza, pero el resto del tiempo lo hace todo ella sola, incluso se ocupa de cocinar y de hacer las compras. Ahora, la mujer ha explicado en una entrevista con el medio la Repubblica cinco consejos para llegar a estar como ella -o al menos intentarlo- a sus 103 años.

El primero de ellos es seguir una dieta saludable, y afirma que le gusta cocinar: "Todo lo hago yo misma". "Voy al mercado de Piazza Martini a hacer la compra y cuando los vendedores ambulantes saben mi edad me felicitan. Algunas personas incluso me piden que nos tomemos una foto juntas”, continuó, explicando que siempre come alimentos frescos y saludables, incluidas muchas frutas y verduras orgánicas.

Grassi destaca la importancia de mantener el cerebro entrenado. Así, explica que no hay día en que no lea un periódico y, si por alguna razón no puede salir a comprarlo, su vecina de setenta años, que también es su mejor amiga, lo hace por ella. Lo lee de cabo a rabo, incluido el crucigrama. "Es muy bueno para la mente", comentó, explicando que en general lee mucho, tambien novelas.

La mujer no solo mantiene activa su mente, si no también su cuerpo, para lo que hace ejercicios diarios. Se preocupa mucho por su figura y apariencia física: no se descuida y le gusta que los demás lo noten, según resalta el medio italiano.

Grassi vive sola, pero no está sola y resalta la relevancia de cultivar las relaciones social. Ella siempre puede contar con su vecina Giuliana, y es una de esas personas mayores afortunadas de tener una familia cerca: su hija Beatrice va a visitarla varias veces por semana y también cuenta con su yerno Martino y con su nieta Olivia. "Es mi alegría y mi futuro. A los nietos se los ama de manera diferente que a los hijos", manifestó.

Finalmente, asegura que es fundamental disfutar de la vida, mirando el presente y dando gracias por cada día. "Cada mañana al despertar doy gracias al Señor y en mis oraciones digo 'hoy he pasado un día más'. Sé que puedo morir en cualquier momento, pero no me preocupa", afirmó. "Tengo una vida feliz, cada día es un regalo", asegura. Por ello, como último consejo, no duda: "Piensa positivo, ríe a menudo y ama mucho".