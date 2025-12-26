Juan Alpuente, churrero: "Solo en aceite gasto hasta 210 euros a la semana"

En España, no existe un registro oficial de cuántas churrerías hay actualmente abiertas. Ni tampoco cuántos churros comemos de media al día. Pero aquí va un único dato: en San Ginés, la churrería más famosa de España, se despachan cada día 150.000 churos. 300.000, en temporada alta.

La popularidad de este producto es tal que hasta las cifras de churros que se venden congelados han experimentado este año un incremento del 7,3% respecto a 2022 y un 0,9% frente a 2023, alcanzando más de 3.079 kilogramos consumidos en los hogares durante el último año, según datos de Circana.

Aunque la profesión de churrero ya existía en el siglo XVII, las churrerías empezaron a aparecer como establecimientos en el siglo XIX. Y han ganado mucha fama fuera de nuestras fronteras_: en México se suelen espolvorear con azúcar y también son muy comunes en el sudeste de Asia, principalmente en Tailandia, Indonesia y Filipinas.

Aunque siempre se ha caracterizado por ser un alimento barato, la subida del precio de las materias primas ha provocado que los churros se encarezcan un 43% en solo un año.

Juan Alpuente, un churrero que vive y trabaja en Barcelona, cuenta su día a día en esta profesión en su cuenta de TikTok @xurrebcn, donde destaca vídeos sobre su negocio y su labor como "maestro" de esta especialidad. A las tres y media de la madrugada, ya tiene preparados los primeros churros y las primeras porras de la mañana. Está claro que si te gusta remolonear en la cama, ser churrero no será tu profesión favorita...

Como es muy transparente en todo lo relativo a su negocio, Juan también cuenta a sus más de 683.000 seguidores los gastos a los que tiene que enfrentarse para sacar adelanta su negocio. "Explotación de vía pública, cuota de autónomos, IRPF, IVA..." relata.

¿Y te parece que los churros ahora son más caros? Él te cuenta el motivo. "Solo en aceite gasto hasta 210 euros a la semana", dice. Además, también ha subido el precio de la harina, el de la leche y, sobre todo, el del chocolate. Y es que el cacao ha sufrido una caída drástica en su producción en Costa de Marfil y Ghana a causa del cambio climático, con plagas y enfermedades en las plantaciones.

Cómo hacer churros en casa

Chocolate con churros Getty Images

Si quieres hacer churros en casa, hay infinidad de recetas en internet. De forma básica, debes saber que hay que empezar a hervir agua mezclada con sal. Después, echamos la harina y dejamos que se mezcle hasta que se forma una masa que iremos amasando hasta que quede lisa y homogénea. Finalmente, le damos la forma de churro y las metemos en una sartén profunda al fuego con abundante aceite de oliva muy suave o aceite de girasol.

En cuanto veamos que están dorados por un lado, les damos la vuelta y dejamos que se doren por el otro lado. Esto no debe tardar más de un par de minutos por lado.