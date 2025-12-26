Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
7 iglesias románicas que son auténticas joyas españolas
Cultura
Cultura
Iglesia de Santa María de Eunate, Iglesia de Santa María de Eunate, Muruzabal, Navarra, España. (Foto de: Petr Svarc/Education Images/Universal Images Group vía Getty Images)

7 iglesias románicas que son auténticas joyas españolas

Entre todas resumen siglos de fe, arte y piedra tallada.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
alt="alt="Fachada principal de la iglesia de Santo Domingo en Soria, España.""
Santo Domingo de Soria (Soria)Considerada una de las cumbres del románico español, destaca por su espectacular fachada, ricamente decorada con arquivoltas y relieves bíblicos de gran calidad escultórica. Es una obra clave del románico tardío castellano.fvalerophoto
alt="alt="La Iglesia románica de San Martín en Frómista (provincia de Palencia, Castilla y León, España). Esta histórica iglesia del siglo XI es una parada notable en el Camino de Santiago.""
San Martín de Frómista (Palencia)Icono absoluto del románico pleno, es un ejemplo de perfección arquitectónica: proporciones armónicas, dos torres cilíndricas y una pureza formal que la convierten en referencia internacional.Getty Images
alt="alt="Vista de la impresionante fachada de la colegiata románica de Santa Juliana""
Colegiata de Santillana del Mar (Cantabria)Conocida como la “catedral del románico”, combina sobriedad y riqueza escultórica. Su claustro es uno de los más bellos del románico del norte peninsular.Getty Images
alt="alt="Basilica de San Isidoro in Leon""
San Isidoro de León (León)Famosa por el Panteón de los Reyes, apodado la “Capilla Sixtina del románico” por sus extraordinarias pinturas murales, es un conjunto esencial para entender el arte medieval español.Getty Images
alt="alt="El claustro románico del monasterio de San Juan de la Peña en Huesca. España.""
San Juan de la Peña (Huesca)Construida bajo una enorme roca, se integra de forma espectacular en el paisaje. Su claustro es una joya escultórica del románico aragonés.Javier Castro
alt="alt="Estella, España - 30 de marzo de 2024: Iglesia de San Miguel. Estella-Lizarra, Navarra, norte de España.""
San Miguel de Estella (Navarra)Sobresale por su portada, influida por el románico francés, con una rica decoración escultórica que refleja el papel del Camino de Santiago en la difusión artística.Getty Images
alt="alt="Ávila es conocida por sus intactas murallas medievales. Sus fortificaciones, compuestas por 82 torres semicirculares y nueve puertas, son las más completas de España. Las murallas del siglo XII se extienden a lo largo de 2,5 km sobre los restos de antiguas almenas romanas y musulmanas, y se encuentran entre los perímetros defensivos medievales mejor conservados del mundo. El casco antiguo de Ávila, con sus iglesias extramuros, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985.""
San Vicente de Ávila (Ávila)Ejemplo destacado del románico de transición al gótico, combina robustez defensiva con una cuidada escultura, especialmente en su cenotafio y portadas.Kelly Cheng
Helena Zarco García
Helena Zarco García
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, donde te cuento las historias más curiosas y te intento ayudar a encontrar esos detalles que marcan la diferencia en la vida cotidiana.

 

Sobre qué temas escribo

Tengo el privilegio de escribir sobre una amplia variedad de temas, con un enfoque que abarca tanto actualidad como estilo de vida. Escribo con la intención de contarte historias que te interesen y ofrecerte información que hagan tu vida un poco más fácil.


Te ayudo a no caer en estafas, te doy consejos de salud y cuidado personal, además de recomendaciones de destinos para tu próximo viaje.


Mis artículos son un surtido de historias curiosas, viajes, cultura, estilo de vida, naturaleza, ¡y mucho más! Mi objetivo es despertar tu curiosidad y acompañarte con lecturas útiles y entretenidas.

  

Mi trayectoria

Soy madrileña, pero con raíces en Castilla-La Mancha. Estudié Periodismo en la Universidad Ceu San Pablo, aunque siempre digo que mi verdadera escuela ha sido El HuffPost, el lugar donde escribí mis primeras líneas como periodista. Empecé como becaria y ahora colaboro en este medio que me ha visto crecer.


Mi pasión por el periodismo nació en la infancia, cuando dibujaba las portadas de los medios deportivos y soñaba con convertirme en una de aquellas reporteras que veía en la televisión.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 