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"Si verdaderamente valoras este lugar, deberías borrar este reel": la crítica de los mallorquines a una influencer por recomendar un bar 'de toda la vida'
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"Si verdaderamente valoras este lugar, deberías borrar este reel": la crítica de los mallorquines a una influencer por recomendar un bar 'de toda la vida'

"Es un balazo a los pocos lugares que quedan para los locales".

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Interior de un bar tradicional.
Interior de un bar tradicional.Getty Images

Llegar a Mallorca, descubrir un pequeño local tradicional y compartirlo con miles de seguidores puede parecer una recomendación inocente. Pero en una isla que lleva años debatiendo sobre los límites del turismo, publicar en pleno verano la dirección de uno de esos establecimientos puede tener consecuencias no tan inocuas para los residentes.

Es lo que le ha ocurrido a la creadora de contenido Rita (@ritagali_), quien ha recibido muchas críticas después de compartir un vídeo durante sus vacaciones en la isla recomendando un conocido establecimiento de Palma por sus llonguets.

La influencer cuenta que acaba de aterrizar en la ciudad y que, tras cruzarse con "aproximadamente 37 cafés de especialidad", decidió buscar un desayuno más tradicional. Su elección fue un establecimiento con más de 70 años de historia y varios reconocimientos gastronómicos que todavía mantiene precios populares y una amplia clientela de gente local.

El vídeo, tras hacerse viral, ha provocado una oleada de críticas por parte de algunos residentes de la isla, quienes consideran que convertir en viral un bar "de toda la vida" puede contribuir precisamente al problema de saturación turística y encarecimiento que sufre la isla.

"No necesitamos que nadie nos haga propaganda"

Rita explica que probó un llonguet de jamón y tomate, aunque el que realmente le conquistó fue el de sobrasada con miel. "Os juro que no os exagero cuando os digo que es la mejor que he probado en mi vida", afirma. Todo el desayuno, añade, le costó alrededor de seis euros.

La recomendación ha generado múltiples comentarios que cuestionan que estos establecimientos necesiten publicidad en redes sociales. "Los mallorquines no necesitamos que nadie nos haga propaganda de nada", reprocha uno de ellos, antes de señalar que este tipo de publicaciones contribuyen a empeorar "la situación de saturación" de la isla. Otra persona va todavía más lejos y pide directamente a la creadora que retire el vídeo: "Si verdaderamente valoras este lugar, nuestra comida y nuestras costumbres deberías borrar este reel".

"Exotizáis nuestras costumbres"

El comentario más extenso sostiene que publicar este tipo de recomendaciones en julio puede terminar perjudicando precisamente a quienes han asistido a esos establecimientos durante años. "Hacer recomendaciones como esta en RRSS en pleno julio es un BALAZO a los pocos lugares que pueden quedar en Mallorca para los locales", escribe.

La crítica apunta también a una cuestión cada vez más presente en el debate turístico: la transformación de lugares cotidianos para los residentes en experiencias que se promocionan como auténticas para quienes visitan la isla.

"Exotizáis nuestras costumbres. Contribuís a masificar lugares que son nuestra casa, nuestro camino al trabajo o la playa donde nos bañamos de pequeños", lamenta un mallorquín.

Otro residente asegura que existe incluso una conocida "regla de oro" entre los mallorquines: "No publicamos nada en redes que no sea ya famoso". Y pone como ejemplo precisamente los bares tradicionales: "Es de los pocos locales que los residentes nos podemos permitir".

Su petición final es clara: "Yo y todos los mallorquines te agradeceríamos que no lo hicieras más". Una reacción que convierte un simple desayuno de seis euros en otro episodio del complejo debate sobre qué publicar en redes sociales teniendo en cuenta la presión turística que sufre una isla más que saturada.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

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