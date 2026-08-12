Una médica alerta del peligro de mirar al sol en pleno eclipse: "Puede dejarte ciego sin que te des cuenta"

Este miércoles tiene lugar el eclipse total; un fenómeno astronómico que no se producía dese hacía cien años y que se podrá ver desde varios puntos de la Península Ibérica. No obstante, y a pocas horas de que se produzca, las autoridades insisten en los riesgos de mirar directamente al Sol.

Sin embargo, una médica ha querido ir un paso más allá y explicar el verdadero peligro que se esconde detrás de este gesto aparentemente inocente. La traumatóloga Inés Moreno Sánchez, conocida como La Traumatóloga Geek en redes sociales, ha lanzado un mensaje tan contundente como inquietante.

"Hay una parte de tu cuerpo que puede quemarse entera sin que sientas absolutamente nada". Se refiere a la retina, una estructura fundamental para la visión que, a diferencia de otras partes del organismo, carece de receptores del dolor.

Según explica, este detalle provoca que muchas personas no sean conscientes del daño que pueden estar sufriendo mientras observan un eclipse o fijan la vista en el Sol durante demasiado tiempo.

"Lo único que te frena de mirar al Sol es que molesta", señala. El problema aparece cuando esa molestia disminuye, ya sea por el oscurecimiento parcial del astro durante un eclipse o por el uso de gafas inadecuadas.

Ojo con mirar directamente al sol

La especialista recuerda además un episodio ocurrido en Baza (Granada) en 1993. Aquel año, decenas de personas acudieron a una convocatoria impulsada por un supuesto visionario que aseguraba que la Virgen aparecería dentro del Sol. Los asistentes permanecieron durante minutos mirando fijamente al cielo, convencidos de que presenciarían un fenómeno extraordinario.

Las consecuencias fueron devastadoras. Alrededor de 40 personas sufrieron lesiones oculares y, según relata la médica, ocho de ellas perdieron hasta un 45% de su visión de manera irreversible.

El daño tiene nombre: retinopatía solar. Se produce cuando la luz solar se concentra en la mácula, la zona central de la retina responsable de las tareas visuales más importantes, como leer, distinguir detalles o reconocer rostros. La radiación puede destruir los fotorreceptores de esta región crítica y provocar secuelas permanentes.

Lo más preocupante es que los síntomas no suelen aparecer de inmediato. Horas después de la exposición pueden comenzar a manifestarse problemas como fotofobia, visión borrosa o la aparición de escotomas, manchas ciegas fijas que interfieren en el campo visual.

La médica advierte de que el riesgo es incluso mayor durante un eclipse. Al estar el Sol parcialmente oculto, la sensación de deslumbramiento disminuye y muchas personas creen erróneamente que pueden observarlo sin peligro. Sin embargo, la radiación capaz de lesionar la retina sigue llegando al ojo.

Además, los niños constituyen uno de los grupos más vulnerables. Su cristalino es más transparente que el de los adultos y filtra menos radiación, por lo que una mayor cantidad de luz alcanza la retina.

"Lo de Baza no eran ingenuos", concluye la doctora en su reflexión viral. "Tenían un órgano que no sabía avisar". Un recordatorio de que, cuando se trata de la retina, el daño puede estar produciéndose en silencio mucho antes de que aparezcan las primeras señales de alarma.