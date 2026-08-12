"Vimos a muchos cuyos ojos estaban a punto de llorar": cuando el eclipse de 1905 convirtió a Burgos en el centro del mundo

"El eclipse se aproxima [...] La ciudad está repleta de gente, y ofrece aspecto extraño y pintoresco que precede a los grandes acontecimientos. En fondas, posadas, casas de huéspedes, casinos y cafés hormiguea la abigarrada multitud de forasteros; los paseos se engalanan con escogidas familias para dar la bienvenida a los visitantes llegados de todas las partes del mundo; en la Diputación se dan con febril actividad los últimos toques a las habitaciones que ha de ocupar la Real familia [...] Se elige de antemano el sitio más favorable para el instante solemne de la totalidad del eclipse; se habla, se ríe, se corre... la ciudad toma tintes de manicomio suelto; algo inexplicable agita los nervios de todo el mundo".

Pronto habrás adivinado que estas palabras no hacían referencia al eclipse de este 12 de agosto, el primero total de Sol visible desde la Península en más de un siglo y que será el primero de una excepcional tríada. Se podrá disfrutar como total en gran parte de la mitad norte peninsular, mientras que en el resto se podrá ver como parcial.

Así, Burgos será uno de los mejores lugares para observarlo, puesto que además ofrecerá una de las duraciones de oscuridad total más largas. De nuevo, la provincia es agraciada por los cielos; en 1905 fue el epicentro de la astronomía mundial por otro eclipse (también total de sol) que tuvo lugar el 30 de agosto, el de la crónica inicial.

Aquel evento congregó a científicos patrios e internacionales, que dispusieron de tres globos aerostáticos (Marte, Júpiter y Urano) para sus mediciones, así como de numerosos globos sonda, y hasta el rey Alfonso XIII estuvo presente.

Zambullirse en el Diario de Burgos de avisos y noticias de la época, que ofrecía los "últimos telegramas y noticias de la tarde" y de donde están extraídas las frases del principio, permite recordarlo y descubrir que la fascinación presente por ese fenómeno astronómico no dista mucho de la de entonces. Pasemos páginas juntos.

Vidrios ahumados y tecnología de la época

Ya desde días antes se podían encontrar anuncios para avisar de que "en breve" se pondrían a la venta "al precio de 10 céntimos" unos vidrios con los que "mediante una película interior se consigue divisar el eclipse sin que los rayos solares causen la menor molestia a la vista".

Ya había preocupación entonces por la protección de los ojos, aunque ciertas medidas de seguridad hacen llevarse hoy las manos a la cabeza. Se aconsejaba, por ejemplo, que "los que no posean anteojos con condiciones aceptables pueden observar a simple vista preservándose de los rayos solares con cristales de colores o usando un vidrio ennegrecido", antes de compartir los pasos de cómo ahumar uno en casa.

Esto del ahumado también fue un quebradero de cabeza para los científicos. Desde días antes se practicaron observaciones en globos sonda equipados "estiletes registradores que apoyan sobre una placa de aluminio recubierta con negro de humo".

Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, el Diario de Burgos dio cuenta de lo que hizo un pastor que se encontró uno de estos globos. "Tomando como suciedad el negro de humo de la placa, la limpió cuidadosamente hasta dejarla completamente brillante haciendo desaparecer, naturalmente, todas las indicaciones del aparato registrador", informaron.

De ahí que desde principios del mes recordaron en alguna que otra ocasión estos "tres conceptos" para "la gente del campo":

"Que si el que encuentre o vea caer un globo sonda sabe leer, no toque nada hasta enterarse minuciosamente de las instrucciones que encontrará en un sobre amarillo.

Que si no sabe leer, se limite a recoger el globo y los aparatos, sin abrir la caja ni la cesta, empleando el mayor cuidado en el transporte hasta dejarlo depositado en la alcaldía, puesto de la guardia civil u otro sitio seguro

Que conviene no fumar junto al globo si éste se encuentra lleno".

Brazos abiertos... y turistificación

El sábado 12 de agosto, recogían que una Real Orden del ministerio de la Gobernación encargaba a las autoridades de las poblaciones en las que se fueran a instalar los enviados científicos extranjeros "se les guarde toda suerte de respetos y consideraciones, facilitándoles los auxilios que se precisen".

Un inciso, porque los periódicos están llenos de preciosidades. Ese mismo día reportaban que el vapor Rhenania había llegado a Bilbao con el material científico de la comisión holandesa o que se habían colocado "en los sitios públicos los carteles anunciadores del eclipse [...] y han merecido grandes elogios de cuantos les han visto. Combinados con mucho arte se ven en ellos la silueta de nuestra Catedral, una escena de toros, el sol eclipsado, aparatos científicos y varios globos aerostáticos". Dos días después llegaban los "sabios" holandeses, así como "procedente de París" y en automóvil "Mr. Jean Becquerel, ingeniero, con su señora".

Captura de pantalla de la portada de Diario de Burgos del 28/8/1905. Biblioteca Virtual de Prensa Histórica (Ministerio de Cultura), licencia CC BY 4.0

Sigamos. Al igual que hoy, en 1905 también preocupó el tema de los precios del alojamiento por la afluencia de visitantes, pero desde el Diario de Burgos procuraron tranquilizar porque "en cuanto a la leyenda de que en algunos puntos se pretendió forjar respecto a los precios que durante el día del eclipse han de regir en Burgos, podemos rotundamente asegurar que todo lo que se ha dicho es una pura fábula".

"Es cierto que los hoteles han elevado algo sus precios, lo cual es muy natural y ocurriría en todas partes", reconocieron. Pero, en contraposición, contaron el caso de dos astrónomos extranjeros instalados en un céntrico piso amueblado "por el módico precio de dos pesetas por cada cama".

El día del espectáculo celestial

En las vísperas del fenómeno, el Diario de Burgos fue dando cuenta de los últimos detalles de los preparativos y también de la gran preocupación: "Los burgaleses andamos tristes, cariacontecidos y casi avergonzados por los negros nubarrones que estos días empañan el cielo. ¿Qué va a ser de nosotros si no se puede ver el eclipse? ¿Qué dirán tantos y tan ilustres forasteros como nos honran con su visita?".

Animaban sin embargo a no perder la esperanza. Y el cielo respetó. "El espectáculo era admirable. Millares y millares de ojos se dirigían al firmamento, donde se divisaba al negro sol, rodeado de una brillante cabellera de luz", describieron.

"Las bocas callaban, los pechos estaban agitados por la emoción, en los rostros se veían las huellas de una impresión profunda. Una mezcla de asombro y de tristeza invadía a todos los espectadores. Vimos a muchos cuyos ojos estaban a punto de llorar", narraron ese 30 de agosto. 121 años después, los sentimientos serán idénticos.

-----

Si tienes más curiosidad, puedes consultar los ejemplares del Diario de Burgos de 1905 de la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica aquí.