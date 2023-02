Biyín intenta defenderse de sus comentarios en Twitter: "Lo tenía que explicar tarde o temprano"

Lo que, a priori, parecía una entrevista de un youtuber con la madre de Yeremi Vargas -niño desaparecido en Canarias hace 15 años-, Ithaisa Suárez, ha desembocado en un aluvión de críticas contra dos populares creadores de contenido españoles. Se trata de Sara Biyín y de su pareja, también streamer, Auron Play.

La popular streamer ha sido acusada de haber acosado en el pasado a la madre del niño desaparecido hace más de una década. En la entrevista con el youtuber Axel Blaze 16, Suárez apuntó a que el supuesto acoso duró semanas, en 2013. Biyín se ha defendido de las críticas, y después ha realizado un directo junto a Auron Play para aclarar dudas.

"Es una señora que me acusa de unas cosas que, no sé, una de dos: o se está equivocando o alguien le está pagando. Llega un punto que ya no sé ni qué creer. Quiero pensar que esta persona se está confundiendo. Soy muchas cosas en esta vida pero gilipollas y tonta, no", ha afirmado Biyín en un vídeo.

"Sé lo que he hecho en mi vida, tengo pruebas y por eso estoy absolutamente tranquila. Pero, claro, cuando se acusa a las personas públicas... lo normal que haría cualquier persona es ir a denunciar", ha agregado la streamer española.

En este sentido, Biyín dejó entrever que comprende el sufrimiento de la madre de Vargas, pero que las acusaciones le afectan a ella y no puede quedarse en silencio: "La persona que dice estas cosas en el vídeo, que son totalmente mentira y tengo 100 mil pruebas que lo avalan, es una persona que ha sufrido mucho por culpa de otros y tiene una situación muy difícil y no le quiero joder más la vida. Pero no implica que me tenga que quedar callada y tenga que estar aguantando cómo se difama".

Auron Play, en directo con Biyín

Por otra parte, Auron Play también ha emitido un directo junto a Biyín en el que ha explicado que todo se trató de un malentendido hace muchos años, pero ha remarcado que no hubo acoso ni insultos.

"A mí me han metido en el plato de una manera muy gratuita. ¿Pero qué coño voy a acosar yo a esta señora ni a ninguna otra? ¿Estamos completamente locos?", esgrimió AuronPlay, tras cerrar filas con Biyín. "Has hablado muy bien y has dicho las cosas como son. Ya sabes cómo va esto, mañana cancelarán a Ibai, otro día a otro...", reflexionó.

Críticas por supuestos tuits de contenido nazi

Las acusaciones de la madre de Vargas no han constituido la única polémica que ha salpicado a Biyín y Auron Play. En las últimas horas, han aflorado supuestas antiguas publicaciones de la primera con chistes de humor negro que contendrían pretextos de carácter filonazi o racista.

Ambos se han defendido esgrimiendo que "utilizábamos nazi como meme", resaltando que se trataba de contenido humorístico. La propia Biyín ha reconocido que "estas explicaciones las tenía que dar tarde o temprano, que era sobre mis tuits, tema de memes nazis, todo este rollo, yo lo tenía que explicar tarde o temprano y sí, ha llegado el día de hoy".