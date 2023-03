El bocadillo ‘guarrindongo’ del ganador de 12 estrellas Michelin

Sí, reconócelo. En esas ocasiones en las que regresas a las tantas de la madrugada de una fiesta o de una jornada vespertina que no esperabas que se convirtiese en nocturna hay una combinación de ingredientes en la nevera cuanto menos salvadora. Efectivamente, ese bocadillo o plato cuya receta está guardada bajo candado por una mezcla de vergüenza o porque pronunciarla en voz alta horrorizaría a cualquier nutricionista, pero recurres a ella para resucitar de las consecuencias del alcohol.

Si no eres de este tipo de personas -o no quieres admitirlo-, no tienes por qué buscar tu propia fórmula ni estás obligado a experimentar en condiciones extremas para tu estómago. Esta es la receta de un bocadillo "guarrindongo" cura resacas de ya no un chef galardonado con una estrella Michelín. Se trata de un cocinero que cuenta con un firmamento de diez de estos prestigiosos reconocimientos culinarios. Presentando al bocata "un poco perfumado" de Martín Berasategui.

Según ha publicado el digital Directo al paladar, esta receta la presentó el cocinero vasco hace varios años en el programa 'En el aire', dirigido y presentado por Andreu Buenafuente en Antena 3, con David de Jorge como colaborador de la sección 'Top Chof'. Antes de nada, hay que destacar que deberás ser previsor y tener buena parte de los ingredientes comprados de antes porque -fijo, fijo, fijo- no serán de fácil acceso a la salida de un after.

Receta y cómo preparar el bocadillo 'guarrindongo' cura resacas de Martin Berasategui

En primer lugar necesitas este abanico de ingredientes, cuya suma mental ya permite hacernos una idea de a qué nos enfrentamos: cabeza de cerdo, guindillas de Ibarra, sardinillas en aceite, mostaza y quesitos en triángulos.

La preparación de este bocata es la siguiente:

Abrimos el pan y untarlo con los quesitos, al tiempo que se añade algo de mostaza. Toca echar las sardinillas en aceite, eso sí, bien escurridas. Metemos las lonchas de cabeza de jabalí. Pilla las piparras (las guindillas de Ibarra), córtales el rabo y para dentro. Apretando bien el bocata, que el cóctel de sabores comience a funcionar. Muerde y vuelve a la vida o acepta que ya deberías estar en cama.