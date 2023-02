Jordi Cruz responde tajante a Ibai tras comer en su restaurante: "No puede decir eso"

Hace unos meses Ibai Llanos estuvo junto a un grupo de amigos comiendo en ABaC, el restaurante de tres estrellas Michelín que Jordi Cruz tiene en Barcelona. El creador de contenido, uno de los más famosos del mundo en habla hispana, señaló en un vídeo desde el propio restaurante que esa era "la comida más cara, con diferencia" que había pagado en toda su vida.

"Nunca había pagado 225 por comer, por persona, y para mí ha merecido mucho la pena”, dijo Ibai. Ahora, el cocinero Jordi Cruz ha estado de aventura con Jesús Calleja y éste le ha sacado el tema de la comida de Ibai.

"Comió y dijo 'se come brutal pero ha parecido caro'. Dijo eso", ha dicho Calleja. "Un tío que gana la pasta que gana Ibai Llanos no puede decir eso. Ibai no te parece caro, lo que pasa es que le hablas a gente que no se puede permitir. Mucha gente se lo puede permitir", ha comentado Cruz.

Y ha añadido: "¿Vale un dinerín? Sí. Porque las gambas son muy buenas, la carne muy buena, el vino muy bueno. Hay 50 tíos trabajando, claro. ¿Es caro? No".

Sobre si estaba él en el restaurante ha dicho que sí que le dio "absolutamente igual" lo que pudiese decir Ibai.

Después, Calleja ha contado que cuando va a un restaurante donde se va a gastar mucho dinero le gusta que luego llegue el chef y le dé explicaciones y le pregunte qué tal ha ido la comida.

Cruz ha explicado que entiende que la gente, al verlo por la tele, le haga ilusión que esté en el restaurante pero que lo lógico es que esté en su restaurante principal —AbAc, de tres estrellas— pero que él depende de sus equipos que son los que realmente cocinan.