Juan Del Val revela lo que le dijo Felipe VI tras un almuerzo en el Palacio Real: hasta le recomendó un documental

El escritor Juan del Val ha contado algunos detalles del encuentro que mantuvo con el rey Felipe VI durante un almuerzo celebrado en el Palacio Real, una cita que reunió a numerosas personalidades del ámbito cultural y académico.

Según explicó en el programa La Roca, tras la comida principal los invitados pasaron a un salón donde compartieron un breve café de pie. Fue en ese momento cuando el monarca se acercó a él y mantuvieron una conversación durante unos minutos.

Según afirmó, le sorprendió el tema que sacó el Rey. "Me preguntó por la presión de salir en televisión y me recomendó el documental de Putin", señaló. A partir de ahí, según recoge La Sexta, ambos reflexionaron sobre la exposición pública, especialmente sobre salir en la televisión.

Durante ese intercambio también hablaron de otros asuntos, como México, en un ambiente que el escritor describió como cercano y natural. En su opinión, los Reyes aprovechan ese tiempo —que suele durar poco más de veinte minutos— para conversar con distintos invitados de forma relajada.

"Nos reunimos un poco en un salón maravilloso previo y te dan un papel en el que pone tu nombre para que se lo entregues a la entrada --antes de saludar a los Reyes-- a un señor", ha señalado el escritor.

Después, "se pasa por algunos salones maravillosos del Palacio Real y se llega al salón del comedor donde hay una mesa muy ancha", Es ahí dónde se "come brevemente". "Luego ya se levantan los Reyes y ahí es donde te vas a un salón donde te tomas el café de pie con alguna pastita o las tejas", ha concluido el mismo durante su intervención.