Carlos Maldonado, cocinero ganador de MasterChef: "La mejor técnica para desmenuzar el pollo es con dos tenedores"

Carlos Maldonado, cocinero ganador de MasterChef que cuenta con una estrella Michelin en su restaurante Raíces de Talavera de la Reina, ha desvelado cuál es la mejor técnica para desmenuzar el pollo.

En una intervención en el programa Más Vale Tarde, de LaSexta, Carlos Maldonado ha destacado que una de las claves para facilitar la tarea es conseguir que el pollo se quede más tierno.

En ese sentido, el vencedor de MasterChef ha dado un truco simple para que la acción de desmenuzar la carne sea sencilla: hervir el pollo en agua con sal durante un periodo de 30 o 40 minutos.

Una vez dado ese paso, el cocinero ha asegurado que la mejor técnica para desmenuzar el pollo es esperar a que la carne esté fría y hacer uso de dos tenedores, con lo que se consigue deshebrar el alimento de una manera más fácil.