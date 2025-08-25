El truquito de los chefs para cocinar una patata al horno en 10 minutos sin necesidad de usar un horno

La comida rápida siempre llama la atención, y más si es sana y está rica. Es el caso de la patata, que esconde secretos de cocción rápida que se han ido revelando con el tiempo. Con este truco, la clásica patata al horno se puede preparar en un abrir y cerrar de ojos.

Según publica el medio francés Sasu Manso, a veces, el tiempo de cocción prolongado desalienta a los cocineros, pero esta técnica promete reducir "considerablemente" el tiempo. El secreto: el microondas. En menos de diez minutos, tendrás la patata cocinada.

De acuerdo a la información difundida, se comienza lavando y secando bien la patata, y se perfora la piel repetidamente con un tenedor, para así "evitar que el tubérculo explote". Posteriormente, se envuelve en una envoltura de plástico, y se da al menos tres vueltas completas para asegurarla. Por último, se coloca en el interior del microondas durante cinco minutos a un lado, y cinco minutos al otro.

Tal y como advierte el digital, el tamaño de la patata puede afectar al tiempo final de cocción. Si es una patata grande, "considere agregar uno o dos minutos al tiempo". Además, para comprobar si se ha cocinado correctamente, "pinche con un cuchillo fino, y, si se hunde fácilmente, estará lista para comer".

Para potenciar el sabor de la receta, el medio sugiere cortar la patata cocida por la mitad, sazonarla con sal y verter "un chorrito" de aceite de oliva. En este momento, "decóralo a tu gusto": pimientos asados, atún, queso, o "sobras de carne". Asimismo, para combinar la verdura y hacerla "una cena nutritiva", "combínela con una fuente de proteínas como pollo, pescado o huevos".

Este método rápido de cocción "conserva las cualidades nutricionales de la patata" y "permite disfrutar de un plato tradicional sin pasar horas en la cocina", tal y como concluye la publicación.