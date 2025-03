Carta abierta a los turistas de Mallorca: "Muchos parásitos nos han llevado a esta situación, así que no vengan"

dpa/picture alliance via Getty I

Mallorca, una de las islas más visitadas del Mediterráneo, atraviesa una situación insostenible, según los propios residentes, debido al turismo de masas, que amenaza con destruir la calidad de vida de los locales y la sostenibilidad del entorno.

En una carta abierta dirigida a los turistas, los grupos de residentes de la isla exigen medidas urgentes para afrontar el que creen que será "el peor verano de la historia de Mallorca". "Todas las predicciones apuntan a que en 2025 se volverán a batir todos los récords históricos de visitantes y masificación, creando una situación de emergencia en un entorno frágil y ya inhabitable", manifiestan.

"Por lo tanto, en nombre de los grupos abajo firmantes, presentamos una carta que creemos expresa los sentimientos de una gran parte de la población mallorquina, que no está siendo escuchada", añaden.

"La isla ha sido explotada hasta límites inimaginables, lo que ha llevado al colapso que ahora estamos sufriendo. El dinero generado por la industria del turismo ha atraído a personas de todo el mundo que comercian con nuestra isla. La codicia y la avaricia de hoteleros, políticos, inversores inmobiliarios y todo tipo de "parásitos" nos han llevado a una situación de emergencia", denuncian.

Los mallorquines denuncian los efectos de este turismo descontrolado: "Deterioro ambiental y de los ecosistemas, problemas de infraestructura, servicios públicos desbordados, problemas de transporte, pérdida de calidad de vida, gentrificación, aumentos desproporcionados en el coste de vida y una falta total de acceso a la vivienda para la población local".

Así, los firmantes reclaman que los políticos y hoteleros locales, lejos de reconocer la gravedad de la situación, siguen promoviendo la llegada de más turistas. "Sorprendentemente, en lugar de escuchar y tomar medidas para revertir esta crisis, niegan la realidad y continúan promoviendo el turismo en mercados establecidos, como la Feria de Berlín, al tiempo que crean otros nuevos", afirman.

En este escenario, los mallorquines piden ayuda a la ciudadanía para que, al menos, comparta su queja con el fin de que todo el mundo conozca su realidad. "Si lo consideran oportuno, ayuden a difundir este mensaje para que se conozca la verdadera situación de nuestra isla", piden.

"Mallorca no es el paraíso que te están vendiendo"

Para que la sociedad pueda entender "la magnitud del problema" los mallorquines han recopilado una serie de datos sobre el turismo en la zona. En los últimos 40 años, la población de Mallorca ha crecido un 84%, lo que la coloca como el segundo territorio con mayor aumento en términos absolutos, solo por detrás de India. Además, cada año, por cada residente, hay 15 turistas en la isla, lo que multiplica la presión humana sobre los recursos locales.

Al mismo tiempo, la renta per cápita de las Islas Baleares ha caído drásticamente, pasando de la posición 48 en Europa a la 148. "Más turismo ya no genera riqueza sino pobrez", señalan.

Por otra parte, en 2024, el aeropuerto de Palma de Mallorca gestionó más de 33 millones de pasajeros, y las expectativas para 2025 son aún mayores, con un aumento previsto del 6% en el número de turistas.

La llamada a la acción de los residentes de Mallorca es clara y urgente. "Mallorca no es el paraíso que te están vendiendo. La población local está enfadada y ya no es hospitalaria porque la tierra que amamos está siendo destruida y muchos de nosotros tenemos que abandonar la isla porque es inhabitable", reivindican, antes de pedir a los turistas que se pongan en su lugar.

"Es hora de tomar una posición. Nuestros líderes no nos escuchan, por lo que nosotros, los residentes, os pedimos: NO VENGÁIS. No necesitamos más turistas; De hecho, tú eres la fuente de nuestro problema. Los lugareños decimos: BASTA. ¡QUÉDATE EN CASA!", concluyen.