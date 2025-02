Come casi 1000 huevos al mes para comprobar los efectos en el colesterol: "Ocurrió lo que me esperaba"

Sorprendente historia la que recoge Il Matino en una información. en la que se hace eco de lo que hizo un estudiante de doctorado en la Universidad de Harvard y luego contó en su canal de YouTube. Se comió la friolera de 720 huevos en un solo mes.

A un ritmo de 24 por día, se trató de un experimento en el que Nick Norwitz pudo analizar sus niveles de lipoproteína de baja densidad, lo que también se conoce como "colesterol malo", que aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

"Mi hipótesis era que comer 720 huevos al mes, que por sí solos suman 133.200 mg de colesterol, no habría aumentado la mi colesterol. En particular, no habría aumentado mi colesterol LDL, el considerado malo. En realidad no pasó nada. Aunque mi ingesta dietética de colesterol se ha más que quintuplicado, mi colesterol LDL en realidad ha disminuido", asegura.

Posteriormente añadió a su dieta 60 gramos de carbohidratos diarios mediante frutas como plátanos, cerezas y arándanos.