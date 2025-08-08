Cazadores recurren a los robots copiones para acabar con las gigantescas serpientes invasoras

En los humedales del sur de Florida, la lucha contra la pitón birmana, una de las especies invasoras más devastadoras de la región cuenta con una nueva herramienta tecnológica. Un grupo de investigadores ha desarrollado conejos robóticos como señuelos para atraer y capturar a estos reptiles, cuya presencia ha causado estragos en la fauna local.

Este innovador proyecto, respaldado por el Distrito de Gestión del Agua del Sur de Florida y la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC), busca imitar con precisión a los conejos de pantano, una de las presas favoritas de las pitones.

Estos dispositivos, alimentados por energía solar y controlados a distancia, emiten señales térmicas y olores específicos para engañar a las serpientes. Además, están equipados con cámaras que permiten monitorear los movimientos de los depredadores y alertar a los equipos de captura.

"Queremos capturar todos los procesos que emitiría un conejo real", explica el ecólogo de vida silvestre Robert McCleery, de la Universidad de Florida, en declaraciones al Palm Beach Post. Detalla que el proceso implicó el reemplazo del relleno de 40 juguetes de peluche por componentes eléctricos resistentes a la humedad y la intemperie. "Nuestros socios nos han permitido probar estas cosas que pueden parecer un poco locas", añade.

Una especie muy escurridiza que causa estragos

Las pitones birmanas llegaron a Estados Unidos como parte del comercio de mascotas exóticas: entre 1975 y 2018, se importaron cerca de 180.000 ejemplares, según el Servicio Geológico del país. Muchas fueron liberadas accidental o intencionadamente, y desde el año 2000 se estableció una población autosuficiente en el sur de Florida. Actualmente, se estima que estas serpientes ocupan más de 2.600 kilómetros cuadrados, incluyendo áreas protegidas como los Everglades y la Reserva Nacional de Rookery Bay.

La dificultad para detectarlas en su hábitat natural es uno de los mayores obstáculos en su control. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estima que la probabilidad de avistar una pitón en un área de estudio es de apenas entre el 1% y el 3%. En el Parque Nacional de los Everglades, se estima una detección promedio de una pitón cada ocho horas de búsqueda, según el Servicio de Pesca y Vida Silvestre.

Su impacto ecológico también ha sido profundo. Un estudio de 2012 registró una reducción del 99,3% en las poblaciones de mapaches, del 98,9% en zarigüeyas y del 87,5% en gatos monteses. Otro informe de 2015 descubrió la casi desaparición de varias especies de pequeños mamíferos. Según el USGS, se han encontrado al menos 76 especies distintas en los intestinos de pitones, incluyendo aves, mamíferos e incluso caimanes.

Frente a esta amenaza, las autoridades han desplegado diversas tácticas: rastreadores implantados en presas, dispositivos GPS en pitones macho para localizar hembras, y recompensas económicas para cazadores especializados. "Tras diez años trabajando en los Everglades, uno se cansa de documentar el problema. Uno quiere abordarlo", asegura McCleery.

También se han impulsado métodos más creativos. En 2020, se emplearon perros detectores, y en 2022 se colocaron conejos vivos en jaulas para atraer a las serpientes. Con esta última estrategia, se logró capturar 22 pitones en 90 días. Sin embargo, el uso de animales vivos presenta desafíos éticos y logísticos, lo que ha motivado el desarrollo de los señuelos robóticos como alternativa más sostenible. En cualquier caso, el USGS advierte de que la erradicación total es improbable.