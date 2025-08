Científicos estudian durante 15 años las garrapatas, descubren que hospedan dos patógenos y ponen en alerta a Europa

El jabalí ha dejado de ser simplemente una especie silvestre abundante en los montes europeos. Desde hace años, y de forma cada vez más frecuente, este animal se deja ver en las ciudades, lo que ha generado una auténtica alerta sanitaria.

Un exhaustivo estudio científico desarrollado a lo largo de 15 años, y recogido por la Revista Jara y Sedal, confirma que estos animales actúan como importantes hospedadores de Babesia spp. y Anaplasma spp., dos patógenos transmitidos por garrapatas con potencial de afectar gravemente tanto a animales como a humanos.

El trabajo, elaborado por un grupo de investigadores rumanos, se ha basado en la revisión de todos los estudios publicados durante más de una década sobre estas enfermedades infecciosas en jabalíes europeos.

Aunque no todos los países experimentan la misma situación, el informe advierte de que la combinación entre la expansión del jabalí y la amplia distribución de garrapatas está configurando "un escenario epidemiológico complejo" en muchas regiones.

Papel principal de las garrapatas

El jabalí europeo ha experimentado una expansión sin precedentes en las últimas décadas, motivada por su enorme capacidad de adaptación, alta tasa de reproducción y el progresivo abandono del medio rural.. Esta dispersión lo convierte en un posible reservorio de enfermedades emergentes, debido a su elevada movilidad y contacto frecuente con fauna silvestre y animales domésticos.

En este contexto, las garrapatas juegan un papel crucial. Estos artrópodos, vectores conocidos de diversas patologías, desde la peste porcina africana hasta infecciones más "silenciosas" como la babesiosis y la anaplasmosis, están en el punto de mira de los científicos. Con frecuencia, estas enfermedades pasan desapercibidas por sus síntomas inespecíficos, lo que complica su diagnóstico y seguimiento.

No obstante, la presencia de ADN de los patógenos en las garrapatas no implica necesariamente un riesgo directo de transmisión. En muchos casos, la bacteria o el protozoo puede no estar en condiciones viables o no haber alcanzado el estado infeccioso necesario. Además, el proceso de transmisión suele requerir varias horas, lo que reduce el riesgo si el parásito es detectado y eliminado a tiempo.

Entre las especies de garrapatas más implicadas en la transmisión se encuentran Dermacentor marginatus y Rhipicephalus bursa, mientras que Ixodes ricinus, más común en Europa, parece desempeñar un papel secundario.

Babesiosis y anaplasmosis: las amenazas ocultas

La babesiosis, causada por protozoos del género Babesia, afecta tanto a jabalíes como a cerdos domésticos y provoca síntomas como anemia, ictericia o hemoglobinuria. Estas señales pueden confundirse fácilmente con otras enfermedades como la leptospirosis o infecciones por Eperythrozoon suis.

Por su parte, la anaplasmosis está provocada por bacterias del género Anaplasma, especialmente A. phagocytophilum, y es transmitida por garrapatas hematófagas. Puede causar fiebre, pérdida de peso e incluso la muerte en casos graves.

Ambas dolencias presentan un importante reto en su diagnóstico, especialmente en países donde su prevalencia es baja. Según los científicos, "la presentación clínica inespecífica y la baja sospecha diagnóstica dificultan su detección, especialmente en regiones con prevalencia reducida".

Un mapa epidemiológico desigual: España está libre de estos patógenos por el momento

Uno de los aportes más reveladores del estudio es el mapa europeo que clasifica a los países según la presencia de ambos patógenos. España aparece en color verde, lo que indica que no se han detectado ni Babesia spp. ni Anaplasma spp. en los jabalíes muestreados. Esta situación contrasta con países como Alemania, Hungría, Francia o Italia, donde se ha documentado coinfección.

La prevalencia más elevada de Anaplasma se ha observado en Eslovaquia (28,2%), mientras que para Babesia el porcentaje más alto ha sido del 1,5%, registrado en Hungría.

En el caso español, todos los estudios apuntan a una prevalencia del 0%, aunque los autores del informe advierten que "las diferencias en la prevalencia notificada pueden deberse tanto a la variación epidemiológica real como a diferencias en el diseño o el muestreo de los estudios".

Esta realidad de los jabalíes pone de relieve la necesidad de armonizar los protocolos de muestreo y diagnóstico a escala europea.

La gran diversidad de criterios, tipos de muestras (sangre, bazo o garrapatas), técnicas moleculares y métodos de reporte complica enormemente la comparación de datos entre países e impide establecer políticas sanitarias efectivas y coordinadas. "Estos hallazgos subrayan la necesidad de metodologías estandarizadas para mejorar la comparabilidad de los datos en toda Europa", concluyen los autores.