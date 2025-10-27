Compra una cámara de segunda mano y se topa con más de 4.200 tesoros visuales en su interior (y no eran fotos comunes)

Lo que comenzó como un regalo de boda terminó convirtiéndose en una ventana a la vida de unos desconocidos. Kyle, un coleccionista de cámaras digitales de Toronto, adquirió dos dispositivos de segunda mano —una Canon PowerShot G3 X y una S80— sin imaginar que venían con algo más que lentes y botones: ambas contenían tarjetas SD con más de 4.200 fotografías.

Las imágenes, tomadas por una pareja asiática también residente en Toronto, documentaban viajes por todo el mundo: desde las pirámides de Egipto hasta los paisajes de Alaska, pasando por Jordania, Corea del Sur, Italia o Israel. Entre las fotos, incluso aparecía el Papa Francisco en una visita oficial.

Kyle compartió su hallazgo en Reddit, donde su publicación rápidamente se viralizó. "Nunca he salido de América del Norte", confesaba en el post, reconociendo que ver aquellas imágenes le hizo reflexionar sobre su propia vida y el deseo de explorar el mundo.

Más allá del impacto visual, la historia ha tocado fibras sensibles: ¿qué ocurre con nuestros recuerdos digitales cuando los dispositivos cambian de manos? ¿Cuántas vidas caben en una tarjeta de memoria olvidada?

Ahora, Kyle está intentando localizar a los antiguos propietarios a través de la empresa de subastas que le vendió las cámaras, con la esperanza de devolverles sus recuerdos. Mientras tanto, miles de usuarios siguen la historia, emocionados por la posibilidad de un reencuentro inesperado entre pasado y presente.