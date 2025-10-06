Tras las pirámides, momias y faraones, los arqueólogos dan con otro descubrimiento sensacional en las arenas de Egipto

Egipto no deja de sorprender a los arqueólogos. Tras sus conocidísimas pirámides, momias y faraones, se ha realizado un nuevo descubrimiento sensacional: una inédita estatua familiar de la antigüedad.

El hallazgo, que se realizó en el año 2021, ha sido desvelado recientemente a través de la publicación en la revista científica The Journal of Egyptian Archaeology de un artículo en el que se destaca la importancia histórica de la figura.

Tal y como recoge el agregador de noticias de ciencia Phys.org, en la estatua se puede contemplar a tres miembros de una misma familia: el padre, la madre y su hija (una niña pequeña).

En concreto, el padre aparece de pie, con el pie izquierdo adelantado. La madre se encuentra arrodillada al lado del padre, abrazándole la pierna. Y detrás del padre aparece la mencionada niña de corta edad.

Según los expertos, la estatua representa a un noble junto a su familia. La escultura se encuentra hecha de piedra caliza y fue encontrada en Saqqara (Egipto), una zona repleta de tumbas de la época de los faraones.

Los autores del estudio, Zahi Hawass y Sarah Abdoh, destacan que la representación de personas pertenecientes a la nobleza era algo habitual en el antiguo Egipto. La escultura simbolizaba la juventud, la fuerza y la vitalidad.

La clave: la representación de la niña pequeña

En cualquier caso, los investigadores subrayan que esta estatua es la primera de su tipo en la historia de Egipto. Y la clave reside precisamente en la figura de la niña pequeña, ya que es la primera vez que se representa a una mujer de esta manera.

La menor no está tallada como una figura normal, sino como un bajorrelieve. Esto significa que está grabada en la piedra en lugar de estar tallada, como es habitual en las esculturas redondas.

También es destacable que la niña se encuentra de pie de su padre mientras que, con el brazo extendido, sostiene un ganso en la mano. Según Hawass y Sarah Abdoh, el animal podría simbolizar la comida para la vida después de la muerte.

Los científicos estiman que la estatua pertenece a la quinta dinastía, es decir, alrededor del 2500 a. C., ya que cuenta con semejanzas respecto a otras figuras conocidas del mismo período.