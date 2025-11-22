Una pareja de jubilados reduce drásticamente su factura de la luz en un 90% con un truco para la calefacción de lo más inusual

Con la subida extrema en los precios de la luz, cada vez resulta más complicado hacer frente a las facturas y mantener las viviendas y las casas calientes. Una investigación de la Universidad Pontificia Comillas, recogida por RTVE, asegura que 10 millones de personas en España declararon no poder mantener sus hogares con una temperatura adecuada en invierno.

En el caso de Gran Bretaña, y tal como reza el periódico austriaco Future Zone, el problema está igual de extendido. No obstante, una nueva iniciativa de un operador de red inglés pretende ahora llevar la calefacción a los hogares de bajos ingresos, con "minicentros" de datos.

Terrence y Lesley Bridges, un matrimonio británico, cuentan a la cadena británica Bbc, en unas declaraciones recogidas por el medio de comunicación, que han instalado uno de estos sistemas de ahorro en su cobertizo y han sustituido así su caldera de gas. En lugar de 375 libras esterlinas (unos 425 euros), la pareja de jubilados solo tendrá que pagar ahora 40 libras esterlinas (unos 45 euros) al mes. Esto supone un ahorro de casi el 90 %.

Esta iniciativa ha sido bautizada como Shield: calor inteligente y energía en distritos de bajos ingresos, cuyo objetivo se centra principalmente en ayudar a los hogares con economías precarias, para que se trasladen a tecnologías climáticamente neutras. Una de ellas es el "HeatHub" de la start-up galesa "Thermify".

De acuerdo a la información recabada, se trata de un mini centro de datos del tamaño de un congelador grande. De este modo, el módulo informático está rodeado de aceite, que transporta el calor residual a la calefacción central de los puentes. "La electricidad necesaria para su correcto funcionamiento será subvencionada". Aun así, el fabricante no ha revelado ninguna información sobre la potencia informática o la potencia calorífica del sistema, ni tampoco sobre qué ocurre con el calor residual en verano.

En declaraciones recogidas por el periódico, Terrence Bridges asegura estar feliz con su nuevo sistema de calefacción, "me parece fantástico porque es ecológico, no quemamos gas, así que es verde". En los próximos meses, otros 50 hogares británicos se beneficiarán de este proyecto.